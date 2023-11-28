Tarihi Urfa Kalesi gün yüzüne çıktı

Binlerceyıllık uygarlığa ev sahipliği yapan Şanlıurfa, Güneydoğu Anadolu turizminin de kalesi konumunda. Hz. İbrahim'in doğduğu bu topraklar, Göbeklitepe, Balıklı Göl gibi tarihi eserleriyle her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Zaman içinde bazı tarihi eserlerin geri planda kaldığı Şanlıurfa'da büyükşehir belediyesi yaptığı çalışmalarla tarihi yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Bu kapsamda belediyenin son dönemdeki en büyük çalışmalarından biri de Şanlıurfa Kalesi oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tarihi Urfa Kalesi'ni yeniden gün yüzüne çıkardı. Başkan Beyazgül, "Kalenin güney kısmında yer alan toplam 300 adet yapıyı 23 milyon 890 bin TL bedelle kamulaştırdık. Burada yıkım işlemlerini tamamladık. Şanlıurfa'nın tarihi simgelerinden olan Tarihi Urfa Kalesi gün yüzüne çıkarken bölgedeki çarpık kentleşme ve tarihle iç içe girmiş betonarme yapılar ortadan kaldırdık" dedi.Yıkım sonrası bölgede yeni kaya mezarlarına rastladıklarını anlatan Beyazgül, bunları da koruma altına aldıklarını ifade etti. Bölgede Millet Bahçesi projesini yapacaklarını kaydeden Beyazgül, şöyle devam etti: "Ayrıca Kültür ve Turizm Yolu'nda 476, yapıyı kamulaştırarak Hz. İbrahim Peygamber ile Hz. Eyyüp Aleyhiselam'ın makamına giden bir gönül yolu açtık. Yine aynı bölgede bulunan Asya ve Osmanlı Mahalleleri'nde de toplamda 197 yapıyı kamulaştırarak bölgeye nefes aldıracak bir yol açtık. Kızılkoyun'da 60, Kızılay Meydanı'nda da ilk etapta 173 yapıyı kamulaştırdık. Betonarme ömrünü dolduran eski belediye hizmet binamızı da yıkarak yerine şehrin kalbinde yeşil bir alan olan belediye bahçesini kazandırdık."Turizmin şehir ekonomisine çok ciddi katkı sağladığının altını çizen Başkan Beyazgül, bu bilinçle çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Tarihi kazılara destek verdiklerini, tarihi hanları aslına uygun olarak restore ettiklerini aktaran Başkan Beyazgül, tarihi 17 sokakta sağlıklaştırma çalışmaları yaptıklarını kaydetti. Şanlıurfa'nın bir gastronomi şehri olduğunu anlatan Beyazgül, şunları anlattı: "Şanlıurfa Mutfak Atölyesi Çalışması ile Dünyanın En Eski Mutfağı olan Şanlıurfa'mızda ait, ilçelerimizde bulunan yemek kültürünü tanıtmak amacıyla Halfeti ve Siverek ilçemizle özdeşleşmiş yemeklerin yapımı gerçekleştirdik. Sakıbın Köşkü'nde dünyanın en eski mutfağı, gastronominin başkenti Şanlıurfa'nın coğrafi işaretli geleneksel lezzetlerinin, görsel etkinlik, canlı performans, sunum ve tadım programı gerçekleştirdik. Bununla birlikte eski mutfak eşyalarımızdan oluşan Mutfak Müzesi ve tescilli yemek fotoğraflarımız alanda sergilendi."