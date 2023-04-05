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Giriş Tarihi: 6.4.2023

Tarım Bakanı Kirişci: Orman köylüsü gelire ortak olacak

Tarım Bakanı Kirişci: Orman köylüsü gelire ortak olacak
Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun değişti. Orman köylüsü ormandan sağlanan gelire ortak olacak. Orman yangınlarında hayatını kaybedenler şehit statüsünde olacak. Sosyal medya hesabından yeni düzenlemelerle ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımda yeni bir dönemin başladığını belirterek, "Bitkisel ve hayvansal üretimde etkin bir planlama yapacağız. Gıda arz güvenliğiyle ilgili olası riskleri minimize edeceğiz. Üretimde sürekliliği sağlayacak ve verimliliği artıracağız. Dijital uygulamaları güçlendirerek ormanlarımızı daha etkin koruyacağız" dedi. Kirişci, yürürlüğe giren kanunla, artık TMO kontrol ve denetiminde tıbbi amaçlı kenevir üretiminin yapılabileceğini kaydetti.
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Tarım Bakanı Kirişci: Orman köylüsü gelire ortak olacak
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