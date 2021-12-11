Tarım Bakanı Pakdemirli’den çiftçiye müjde: 2,6 tedbir paketi ödemeleri başlıyor

TBMM Genel Kurulu dün Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesini ele aldı. Pakdemirli, şu mesajları verdi:

2,6 MİLYAR DESTEK: Kuraklıkla ilgili de elden geldiğince çiftçimize destek olma gayretiyle 651 bin çiftçimiz için bir tedbir paketi hazırladık, bu da 2,6 milyar lira. Bu 2,6 milyar lirayı da bu ayın ikinci yarısından itibaren ödemeye başlıyoruz.

DESTEKLER KATLADI: 19 yılda 396 milyar lira reel tarımsal destek ödedik. Desteklerimiz 2017'den bu yana tam 2 misli arttı ve 12,9 milyardan 26 milyara geldi.

DÜNYANIN GERİSİNDE KALDI: Maliyetler tüm dünyada arttı. Ama bizde artışlar tüm dünyanın gerisinde oldu. Çok ciddi bir mücadele verdik ve Türk çiftçisini ve Türk tüketicisini bu işlerden en az etkilenecek hâle getirdik.

ÇİFTÇİ MALINI ZARAR ETMEDEN SATACAK: Gübre, mazot ve diğer maliyetler dünyada da arttığı için maliyetler yüksek oluşacak ve bu yüksek maliyetlerle üreten çiftçimiz malını zarar etmeden satıyor olacak. Önümüzdeki birkaç senede çiftçimizin bir zarar etme ihtimalini görmüyorum.

YANGINLARDA 15 TEMMUZ'U YAŞADIK: Normal istatistiksel bir beklentinin dışında bir yangınlar silsilesiyle, bir felaketler zinciriyle karşılaştık. Ben buna büyük felaket diyorum. Belki o 15 Temmuz'u yaşadık o yaygınların arasında.

20 UÇAK, 55 HELİKOPTER: 2022 yılına hazırlığımız şu: 10 adedi 5 ton üzeri su atma kapasitesine sahip olmak üzere 20 uçak ve 55 helikopterle mücadele etmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

HACİZLER MÜNFERİT: Çiftçi hacizleri ile ilgili iddialar gündeme geldi. Bunlar münferittir.