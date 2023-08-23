Tarım desteklerine yeni düzen

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tarımla ilgili desteklerin sistemik hale getirilmesi için çalışma yapıldığını söyledi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ni (TZOB) ziyaret eden Yılmaz, yönetim kuruluyla yaptığı toplantıda tarım sektöründeki sorunları ve alınacak çözüm yollarını görüştü. Yılmaz, yapılan çalışmalarla ilgili tarım ve gıda konusunda ülkelerin mutlaka çok iyi planlama yapması gerektiğine vurgu yaparak, "Verimli bir görüşme yaptık. Tarımla ilgili desteklerin sistemik hale getirilmesi için çalışma yapılıyor. Bu çalışmaları Orta Vadeli Program'a yansıtacağız. Sonrasında 5 yıllık kalkınma planı ve ardından bütçe çalışmaları başlayacak. Buradaki konuşmalar bu çalışmalara yansıyacak. Sorunların çözüm noktasında kamu ve ilgili kurumlar sürekli iletişim içinde olmalı. Tabii tüm alınacak kararlar bir zaman ve çalışma gerektiriyor" dedi.