Çiftçiye fide ve tohum dağıttı tarım ihracatı üçe katlandı

Bursa tarihi, turizmi, sanayisinin yanında tarımda da Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri… Şehrin yüzde 34'ü tarım alanlarından oluşuyor. 60 bin tonu geçen tarımsal ihracatı ile ülke ekonomisine 600 milyon dolara yakın bir getiri sağlıyor. 'Tarım ekonomisi olmadan belediyecilik yapılmaz' diyerek yola çıkan Bursa Büyükşehir Belediyesi de 60 milyon liraya yaklaşan kırsal kalkınma destekleriyle çiftçinin önünü açıyor.Turkuvaz Medya Grubu'nun yazar ve yöneticileri Bursa'nın tarım yatırımlarını yerinde inceledi. Kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla büyükşehir belediyesinin çiftçilere verdiği fide, fidan, yem bitkisi tohumuyla şehrin tarım ihracatı artmış durumda. Bursa'da büyükşehir belediyesi kırsal kalkınma projesi kapsamında çiftçilere toplamda 1 milyon kilogram tohum, 8 milyon 100 bin adet fide, 310 bin adet fidan ve 510 bin tarımsal makine ve ekipman dağıttı.Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Tarım ve Peyzaj A.Ş. yoluyla, hibeli fide-fidan desteği projemizde Keles, İznik, İnegöl, Orhaneli, Yenişehir, Büyükorhan, Mustafakemalpaşa öncelikli olmak üzere tüm ilçelerimizde çiftçilerimize yüzde 60 hibeli yaban mersini, ahududu, aronya ve çilek fidesi dağıtımını gerçekleştirdik. Üretilen bu ürünler, çiftçilerimizin ekonomisine ciddi katkı sağladı ve Bursa'mıza özgü üzümsü meyveler dünya pazarında yer aldı. 850 civarı çiftçi ailemizi bu sürece dâhil ederek hem kendi bölgelerinde nitelikli üretim yapmalarını sağladık hem de bunu bir ekonomik kazanca çevirdik. Bu projeyle 2017'de 200 milyon dolar civarında ihracat yapan Bursa, geçen yıl 569 milyon dolar tarım ihracatı gerçekleştirdi" dedi.SEBZE üretim çeşidi ve potansiyeli ile Marmara Bölgesi'nin tedarikçisi durumunda olduklarını vurgulayan Aktaş, "Armut, Gemlik siyah zeytini, şeftali, çilek ve kiraz değerli ürünlerimiz arasında yer alıyor. Zeytin üretiminde ikinci sıradayız. Siyah incirimizin çoğunluğu AB ülkelerine ihraç ediliyor. Ahududu, böğürtlen ve bezelye üretiminde birinci sıradayız. Şehrimiz Türkiye ahududu üretiminde yüzde 96'lık payla lider konumda" diye konuştu. Aktaş, 8 sulama göleti ve 36 sulama tesisi inşa ederek su kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağladıklarını, çiftçilere ürün verimliliğini arttırmalarına ve kuraklık dönemlerinde dahi sürdürülebilir tarım yapmalarına olanak tanıdıklarını anlattı.Bursa'da peyzaj çalışmalarında kullanılan mevsimlik çiçeklerin üretimini kooperatifler marifetiyle çiftçilere ürettirdiklerini söyleyen Aktaş, "6 yıllık süreçte BESAŞ kanalıyla üreticilerimizden 25 milyon litreye yakın süt, 100 bin kilogramın üzerinde Siyez buğdayı aldık. Bu sayede çiftçimizin ürünlerini değerlendirdik" dedi.Bursa Büyükşehir Belediyesi, kalıcı projeler üreterek trafiği rahatlatmayı hedefliyor. Yatırım bedeli 40 milyar TL'yi bulacak yeni ulaşım projeleri planlandıBursa'nın ulaşım sorununa köklü çözümler getirebilmek amacıyla raylı sistemler, yeni yollar, akıllı kavşaklar ve toplu ulaşım gibi pek çok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kalıcı projeler üreterek trafiği rahatlatmayı hedefliyor. Bu çerçevede, yatırım bedeli 40 milyar TL'yi bulacak projeler planlandı. Şehrin kuzeygüney eksenindeki ulaşım problemini çözmek amacıyla 20.7 kilometre uzunluğunda, 17 istasyonlu Çalı-Demirtaş Metro Hattı yapılacak. Proje 9 milyar TL'ye mal olacak. Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ilçelerinin ulaşım problemini çözmek için ise 28.81 kilometre uzunluğunda 22 istasyondan oluşacak 933 milyon dolara mal olması beklenen Çalı-Gürsu Metro Hattı yapılacak.PLANLANAN yatırımlar arasında yer alan köprü imalatları 365 milyon TL, Mudanya Yolu-YHT Köprülü Kavşağı 250 milyon TL, Botanik KöprülüKavşağı 100 milyon TL,ATABULVARI Durmazlar Kavşağı 110 milyon TL, Atabulvarı Kırmızı Cadde Kavşağı 80 milyon TL, Hasanağa Çevre Yolu 750 milyon TL, Görükle Köprülü Kavşağı (KGM) 300 milyon TL,AKPINAR-Yunuseli Tüneli 2.5 milyar TL, Eski Tekel Meydanı Yeraltı Otoparkı 150 milyon TL'ye mal olacak. Bursa'da trafiği rahatlatacak bir adım da akıllı kavşak uygulamaları… Toplamda dedektörlü akıllı kavşak imalatı sayısı 136 oldu. Belediye projeye 50 milyon TL yatırdı.Bursa'nın en kritik 35 kavşağına adaptif sistemler kuruldu, 250 kavşak uzaktan kontrol edilebilecek şekilde Trafik Yönetim Merkezi'ne bağlandı. Adaptif sistemlerin kurulduğu 35 kavşakta trafik yönetimi amacıyla 133 adet araç sayım ve 21 adet balıkgözü kamera bulunuyor. Bu kameralar ile araçların hareket tipine göre işgaliye değeri hesaplanarak kavşakların dinamik olarak yönetilmesi sağlanıyor. Yoğun olan yönün süresi uzatılırken, yoğunluğu az olan yönlerin süreleri kısaltılıyor. Merkeze bağlanan bu 250 kavşak ile kavşaklardaki hata durumları ile kavşakların anlık durumları izlenebiliyor ve gerekli olması durumunda merkezden tüm kavşaklara müdahalede bulunulabiliyor.Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin TÜRKSAT işbirliğiyle gerçekleştirdiği Trafik Yönetim Merkezi sadece Türkiye'de değil, dünyada da bir ilk. Sistem sayesinde, hareketli araç verisiyle kavşaklar arasındaki hız verileri inceleniyor, kavşaklar arası koordinasyon sağlanarak trafik akışı hızlanıyor. Kavşak genelinde araçların ortalama bekleme süresini en aza indiren sistem, hareketli araç verisi ile yoğunlukları ve kavşaklar arasındaki hız verilerini inceleyerek kendi içerisinde çalıştırdığı algoritmalar ile kavşaklar arası koordinasyonu sağlayarak kavşakları en verimli şekilde çalıştırıyor. Ayrıca hareketli araç verisi ile şehir içerisindeki hareketliliği tespit etmek için şehirde başlangıç - varış matrisleri oluşturuluyor. Bu sayede trafikte gezen araçların yüzde kaçının nereden gelip hangi güzergâh üzerinden nereye gittiği tespit ediliyor. Böylelikle şehir makro ve mikro ölçekte daha detaylı incelenerek, nerede ara bağlantı yolları yapılmalı, nerede nasıl bir yapılaşma olmalı, trafik hangi güzergâhlardan nasıl yönetilmeli, bunların hepsi tespit edilebilecek.