Tarım Kredi yılsonunda 1.863 markete çıkacak

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Apara'da yayımlanan Ekonomi Masası programına konuk oldu. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve A Para TV Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in sorularını yanıtlayan Aydın, Tarım Kredi Kooperatifleri'nde yürütülen çalışmaları ve yeni projeleri açıkladı. Verimliliği ön planda tuttuklarını belirten Aydın, "Biz girdileri en düşük ve en ekonomik şekilde üreticiye iletmek için çalışıyoruz. Nihai anlamda girdileri en ekonomik şekilde sağlanmış ürünü de tüketicilere en ekonomik şekilde sunmayı hedefliyoruz" dedi. Gıda enflasyonunun düşürülmesinde Tarım Kredi ürünlerinin payının yüksek olduğunu anlatan Aydın, "Biz zarar etmeden, sürdürülebilirliği koruyarak, başa baş noktada devam ediyoruz. Enflasyon tek başına bizim kontrol edebileceğimiz bir mekanizma değil ancak biz ciddi bir oyuncuyuz ve iddialıyız" diye konuştu.Tarım Kredi Marketlerin sayısının 1.350'lerde olduğu bilgisini veren Aydın, yılsonunda 1.863'e çıkmayı hedeflediklerini bildirdi. Aydın, daha hızlı hareket etmek için iş ortakları bulduklarını belirterek, şunları anlattı: "Cirolardan memnunuz. Yeterli lojistiğimiz ve depolarımız yoktu o nedenle ürünlerimizde aksama yaşandı. İlk kampanyanın ardından 6 yeni depo açtık. Depo ve lojistik sorunumuzu çözdük. 3 bin markete hizmet edebilecek hale geliyoruz. Satış kanalında ulaşmadığımız tüketici kalmayacak."Tarladan sofraya ürünü taşıyan bir kuruluş olduklarını anlatan Aydın, faaliyetleri ile ilgili şu bilgileri verdi:"20 bin çalışanla 5 milyon metrekare alanda faaliyetteyiz. 2022 yılında, tatil günleri dahil her gün net 11 kişiye yeni istihdam sağladık. Marketçilik tarafında hızlı yeni yatırımlar yapıyoruz. Gübrede, ilaçta, yem ve de yağda yatırımlarımız devam ediyor. 12 yem fabrikamız var. Türk yeminde piyasanın yüzde 10'unu karşılıyoruz. Erzurum'da yeni bir yem fabrikası açacağız. Gübretaş Türkiye'de gübre pazarının yüzde 30'una hakim. Pazarda dördüncü sıradayız. Çiftçimizin sıvı gübre talebi var. 2023'ün ilk çeyreğinde İskenderun'da sıvı gübre üretimi için fabrika açacağız. Sıvı yağda iddialı bir oyuncu olmayı planlıyoruz. Hem fabrik satın alması yapacağız hem de yeni bir marka da çıkarmayı hedefliyoruz. Aynes'i TMSF'den satın aldık. Burada uçtan uca üretim planlıyoruz."Çiftçilerin maliyetlerini düşürmek için yürüttükleri çalışmalarla ilgili de bilgi veren Aydın, şunları anlattı: "Yeni bir modele geçtik. İş süreçleri, müşteri değerlendirme ya da teminat düzeninde çağdaş modeller getiriyoruz. Artık Tarım Kredi Kooperatifleri'ne gelen çiftçi kendi ihtiyacı olan girdileri herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadan temin edebilecek. Çiftçi aldığı girdinin ücretini üretip kazanınca ödeyecek. Çiftçimizden kredili satıştan dolayı kefil istemiyoruz. Sözleşmeli tarımda yoğunlaşacağız."Tarım Kredi'nin 80 milyar TL'lik öz kaynağa sahip olduğunu anlatan Aydın, "Öz kaynağımız ve kredibilitemiz güçlü. Grubun toplam cirosu 100 milyar TL'ye gidiyor. Yıllık 10 milyon ton ticaret yapıyoruz. Toplam 2.5-4 milyar TL'lik yatırım yapacağız. Yeni yatırımlarla yaklaşık 1.000 kişiye istihdam sağlamış olacağız" dedi. Tarım Kredi'ye bağlı 18 şirketin üçünün İSO 500'de yer aldığını anlatan Aydın, "İlk 500'e giren şirketlerimizin sayısı yakında beşe ulaşacak. TARKİM'i halka arz etmeyi planlıyoruz. Yasal prosedürü tamamladıktan sonra halka arz edeceğiz. Bunu bütün şirketlerimizi için yapacağız" diye konuştu.