Tarım Kredi’de indirim başlıyor

Hükümetindar gelirli kesimi korumak amacıyla gıda fiyatlarında gerçekleştirdiği indirim hamlelerine bugün yenisi ekliyor. Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) 15 gün önce kuzu eti fiyatlarında gerçekleştirdiği yüzde 25 indirimin ardından bugün de Tarım Kredi marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde indirimli fiyat uygulamasına geçildi. Söz konusu marketlerde, makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi fiyatlarında indirime gidilecek.Et ürünlerinde de ESK tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu daha sonra yapılacak. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, bin 400'e yakın hizmet noktasında üreticilerin ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor.HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde önemli bir adıma daha imza atıldığını belirterek, "Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 15 Ağustos Pazartesi gününden itibaren 30'dan fazla temel tüketim maddesinde indirimli fiyat uygulamasına gidilecek" dedi. Sosyal medyaa hesabından açıklamalarda bulunan Nebati, "Vatandaşımızdan yana attığımız bu önemli adımın, ülkemizde faaliyet gösteren diğer zincir marketler tarafından da takip edilerek fiyat etiketlerine olumlu yansımasını bekliyor, fiyat takip sistemimizle gelişmeleri izlemeyi sürdürüyoruz. Küresel gıda fiyatlarının geçtiğimiz şubat ayında kırdığı rekorun ardından, düşüş trendine girerek nisan ayında yüzde 0.8, mayıs ayında 0.6, haziran ayında 2.3 ve temmuz ayındaysa yüzde 8.6 düşüş göstermesi söz konusu olmuştur. Gıda sektörümüzün tüm aktörlerinin, son dönemde kaydedilen bu olumlu gelişmeleri de dikkate alarak 'Birlikten Berekete' anlayışımızla hareket edeceklerine inanıyoruz. Vatandaşlarımızı gıda enflasyonuna karşı korumakta kararlıyız" dedi.