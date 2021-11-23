Tarım Kredi’nin yıl sonu hedefi 700 market

Tarım Kredi
Kooperatif Market'in 564'üncü şubesi Malatya
'da açıldı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa
, merkez Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'ndeki açılış töreninde, yaptığı konuşmada, "1.615 Kooperatif ve 200 hizmet bürosuyla 1.815 noktada üreticilerimizin tarımsal girdi ihtiyacını karşılıyoruz. Bir yandan üreticilerimizin tarımsal girdi ihtiyacını karşılarken bir yandan da onların el emeği, göz nuru ürünlerini değerinde alarak onları spekülatif fiyat dalgalarından korumaya çalışıyoruz. 19 iştirakimiz var. Ülke ekonomisine istihdam üretmeye ve katma değer üretmeye devam ediyoruz" dedi. Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. Genel Müdürü Bayramali Yıldırım ise yıl sonuna kadar 700 markete ulaşacaklarını söyledi.