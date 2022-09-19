Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün varlıkları 5 yılda 3 katına çıktı

BRÜT SATIŞLAR YÜZDE 311 ARTTI

Türkiye'de tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların brüt satışları da 2016-2021 döneminde yüzde yaklaşık 311 artışla 20 milyar 517 milyon 624 bin liradan 84 milyar 245 milyon 714 bin liraya yükseldi.

Sektör firmaları bu dönemde hem yurt içi hem de yurt dışı satışlarını artırmayı başardı. Firmaların 2016-2021 döneminde brüt yurt içi satışları 18,1 milyar liradan 72,8 milyar liraya, brüt yurt dışı satışları da 2,1 milyar liradan 10 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde diğer gelirler ise 1,5 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların 2016-2021 yıllarında öz kaynak, brüt satış ve varlıklarındaki değişimler şöyle: