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Giriş Tarihi: 19.9.2022 11:40

Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün varlıkları 5 yılda 3 katına çıktı

AA
Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün varlıkları 5 yılda 3 katına çıktı

Türkiye'de tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların aktif büyüklükleri son 5 yılda 3 katına çıkarak 97,1 milyar liraya ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2021" araştırması sonuçlarından derlediği bilgiye göre, tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların aktif büyüklükleri son 5 yılda düzenli artış gösterdi.

Söz konusu firmaların aktif büyüklüklerinin toplamı 2016'da 30,9 milyar lira düzeyindeydi. Bu rakam 2017'de yaklaşık 36,3 milyar liraya, 2018'de 45,7 milyar liraya, 2019'da 53,6 milyar liraya ulaştı. Sektör, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını döneminde de varlıklarını artırmayı başardı. Salgının yayılmasına yönelik kısıtlamaların en üst seviyede olduğu 2020'de varlıklarını 68 milyar liraya ulaştıran sektör, 2021'de ise 97,1 milyar liraya çıkarttı.

Böylece firmaların aktif toplamları 2016-2021 döneminde 3 katına çıktı.

ÖZ KAYNAKLAR DA 3 KATINA ÇIKTI

Söz konusu dönemde varlıklarını büyüten firmaların, öz kaynaklarını da artırdığı görüldü. Tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların öz kaynaklarının toplamı 2016'da 11,1 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Bu firmalar takip eden yıllarda öz kaynaklarını düzenli olarak artırarak 2021'de 32,7 milyar liraya kadar yükseltti.

Böylece söz konusu firmaların öz kaynak büyüklükleri son 5 yılda yaklaşık 3 katına çıkmış oldu.

BRÜT SATIŞLAR YÜZDE 311 ARTTI

Türkiye'de tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların brüt satışları da 2016-2021 döneminde yüzde yaklaşık 311 artışla 20 milyar 517 milyon 624 bin liradan 84 milyar 245 milyon 714 bin liraya yükseldi.

Sektör firmaları bu dönemde hem yurt içi hem de yurt dışı satışlarını artırmayı başardı. Firmaların 2016-2021 döneminde brüt yurt içi satışları 18,1 milyar liradan 72,8 milyar liraya, brüt yurt dışı satışları da 2,1 milyar liradan 10 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde diğer gelirler ise 1,5 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların 2016-2021 yıllarında öz kaynak, brüt satış ve varlıklarındaki değişimler şöyle:

Tarım, ormancılık ve balıkçılık (bin lira) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Aktifler 30.851.998 36.311.814 45.663.437 53.583.662 67.994.788 97.101.747
Öz Kaynaklar 11.071.948 12.951.658 15.509.407 18.141.403 22.036.701 32.730.500
Brüt Satışlar 20.517.624 25.308.603 34.238.695 43.146.236 52.169.554 84.245.714
Yurt İçi Satışlar 18.103.932 22.541.808 29.210.076 36.189.846 44.826.358 72.824.690
Yurt Dışı Satışlar 2.067.340 2.315.356 4.423.294 6.173.671 6.364.518 9.966.543
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Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün varlıkları 5 yılda 3 katına çıktı
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