Tarım ürünleri ihracatı 30 milyar dolara ulaştı

BeykozBelediyesi tarafından düzenlenen 'Beykoz 2022 Kent Tarımı Sempozyumu'nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tarım son derece stratejik, kıymetli, vazgeçilmez bir sektördür. Bu sektöre sahip çıkmak zorundayız" dedi. Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatında 30 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Bakan Kirişci, şunları kaydetti: "Bu sektör 19 yıllık iktidarımız döneminde 89 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdi. Bizim sektörümüz birilerine yük, kambur değil. İstihdam sağlıyor, üretim yapıyor, 85 milyonun karnını doyuruyor. Dolayısıyla bu sektör böyle mübarek, vazgeçilmez bir sektör."Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli ve alanında uzman çok sayıda akademisyen ile üreticilerin katıldığı sempozyumda kent tarımına büyük önem verdiklerini anlatan Bakan Kirişci, "Her şeyden önce bizim merkezi yönetim olarak attığımız adımları mutlaka yerel yönetimlerle de takip edilmesi, desteklenmesi ve birlikte çalışılmasının zaruri olduğu alanlardan birisi de kent tarımıdır. Bu ülkede sanki tarım en son yapılacak alan, meslek, işmiş gibi görülmekten kurtarılmalıdır. Son derece stratejik, kıymetli, vazgeçilmez sektör tarım sektörüdür" ifadelerini kullandı.Kent tarımıyla lojistik giderlerinin aşağı çekileceğine dikkat çeken Bakan Vahit Kirişci, şöyle devam etti: "Ürün tazeliğini de korumuş olacağız. Artık tarım o bilindik kazma kürekle yapılan bir iş değil. Tarım, bilimi ve teknolojiyi, alın terini ve akıl terini birlikte kullanan bir sektör haline geldi. Özellikle kadınlarımızı bu işe çekecek girişimlerde bulunmasını isterim. Çünkü kadın ailenin direğidir. Tarımda da gençlerimiz ve kadınlarımızdan istifade etmemiz gerekiyor."BEYKOZ Belediye Başkanı Murat Aydın, 4 yıl önce yaptıkları araştırmada halkın kent tarımına ilgi ve potansiyeli olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Aydın, "3.5 yıllık çalışmayla Beykoz'da tarım yapılan arazi alanını yüzde 13 artırdık. 3 binden fazla hemşerimize fide desteğinde bulunduk. Ekibimizi güçlendirdik. 2019 yılında 14 bin 740 ton sebze ve meyve üretimi yapılmıştı. Bugün ise üretim 20 bin 752 tona çıktı" dedi.