Tarım ürünleri tedarikinde Türkiye üs oldu

Türk hububat sektörü, ihracatta yukarı yönlü ivmesini devam ettirdi. Dünyanın önemli hububat üreticileri arasında yer alan Türkiye, ihracatta da hızlandı. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İHBİR) haziran ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27.72 artış ile 298.7 milyon dolara çıkarken, Türkiye geneli haziran ayı ihracatı ise, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 30.6 artışla 998.5 milyon dolar olarak gerçekleşti.İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, "Rakamlarla baktığımızda hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar, İHBİR ve genel ülke hububatı ihracatında herhangi bir kesinti söz konusu olmadığı gibi artarak büyümeye devam etmekte. Türkiye olarak tarım ürünleri tedariki ile ilgili herhangi bir kaygımız yok, ayrıca genel döviz bazında tarım fiyatlarında en tavan noktaya geldiğimiz için çok daha ekstrem bir olay olmaması durumunda önümüzdeki periyotta tarım fiyatlarında kademeli olarak yavaş yavaş bir gevşeme bekliyoruz" dedi. Türkiye'de girdi maliyetlerinin yüzde 100'e yakınını doların oluşturduğuna dikkat çeken Taycı, ihracatın yüzde 50'sinin ise Euro Bölgesi'ne olduğunu vurguladı.Aradaki paritenin çok önemli bir koruma olduğunu anlatan Taycı, "Şimdi kâr koruması ortadan kalkmış durumda. Dolayısıyla bunun ciddi manada Avrupa Birliği'ne (AB) olan ihracatımızı etkileyeceği kanaatindeyim. Rakamlarla baktığımızda hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar, İHBİR ve genel ülke hububatı ihracatında herhangi bir kesinti söz konusu olmadığı gibi artarak büyümeye devam etmekte" ifadelerini kullandı.KAZIM Taycı, Hem ithalat hem de ihracat rakamlarına baktığınızda Rusya ile rakamlarımızın düşmediğini hatta arttığını gözlemlemekteyiz. Ukrayna'da ise lojistik imkânların kısıtlanmasından dolayı belirli bir düşüş söz konusu. Hem Rusya hem de Ukrayna ile sağlıklı, sıhhatli yani her iki tarafla da barış içerisinde diplomasi yöneten tek ülke Türkiye. Dünyanın büyük bir bölümü Rusya'ya karşı durumda. Türkiye'nin daha ılımlı yaklaşması ve arabulucuk yapması çok büyük artı. Özellikle Rusya ile ilgili kısa, orta ve uzun vadede Türk ihracatçısı için çok büyük fırsatlar olduğunu düşünmekteyiz. Dolayısıyla oradaki hiçbir organizasyonu, ticari faaliyeti kaçırmak istemiyoruz. Son gelişmelerle birlikte Türkiye tarım ürünleri tedarikinde üs oldu" değerlendirmesini yaptı.