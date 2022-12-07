Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Bu yıl bitkisel üretimde tüm zamanların rekorunu kıracağız

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, geçen sene Türkiye'nin bitkisel üretiminin kuraklığa rağmen 117 milyon tona ulaştığını belirterek, "Bu yıl Allah nasip ederse 127 milyon tonu bulan ve tüm zamanların rekoru olarak nitelendirebileceğimiz bir bitkisel üretimi gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

Tarımsal mekanizasyon ve ilgili teknolojileri, traktör ve tarımsal mekanizasyon yan sanayisini, su ve sulama teknolojilerini, organik tarım ekipman ve ilgili binlerce ürünü tek çatı altında bir araya getiren AgroShow Eurasia Tarım, Tarım Makineleri, Teknolojileri ve Yan Sanayileri Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.

"İstanbul'dan tüm dünyaya" sloganıyla ihracat odaklı düzenlenen fuarın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Adana'dan sonra İstanbul'da düzenlenen etkinliğin çok başarılı olacağına inandıklarını ifade etti.

Geldikleri günden bu yana "tarımın çok stratejik bir sektör olduğunu ve ikamesinin bulunmadığını, mutlaka daha fazla destek verilmesi gerektiğini" söylediklerini anımsatan Kirişci, küresel ısınma, Kovid-19 salgını ve sonrasında yaşanan Rusya-Ukrayna savaşının tarımın vazgeçilmez olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Kirişci, hayatın bu gerçekliğini dikkate alarak adımlarını buna göre atmaları gerektiğini belirterek, sektörel fuarların ülkenin kendisini tartması için önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her alanda olduğu gibi fuarcılıkta da hızla mesafe katettiğini aktaran Kirişci, bugün açılışı gerçekleştirilen organizasyonun Türkiye'ye değerli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Kirişci, "Biz iyiyiz' demekle iyi olunmuyor. İyi, başarılı, üstün ve sahip olduğumuz meziyetleri en iyi değerlendirebileceğimiz yer burasıdır. Burada mutlaka imalatçı kardeşlerimiz misafirlerimizle birebir ilgilenecekler. Güzel değerlendirmelerden sonra bu, ülkemiz için üretime, istihdama ve ihracata dönecektir. Hükümet olarak bizim durduğumuz yer tam da budur." şeklinde konuştu.

Hükümet olarak politikalarında öncelik verdikleri alanlara işaret eden Kirişci, "Üretimi, ihracatı, istihdamı önceleyen bir iktidarın tarım makineleri alanında da bunu geliştirmeye yönelik adımları destekliyor olmasından daha doğal, daha tabi bir şey olamaz." dedi.