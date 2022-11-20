Tarımda 7.2 milyar dolar dış ticaret fazlası verildi

Tarımve Orman Bakanlığı, "Kamuoyunda gündeme gelen iddialar ve gerçekler" adıyla hazırladığı raporda, muhalefetin sık sık ortaya attığı manipülatif söylemleri çürüttü. Raporda "Tarımsal Gayri Safi Yurt içi Hasılada sürekli düşüş yaşanıyor" şeklindeki iddiaya şöyle cevap verildi: "2003-2021 döneminde Tarımsal Gayri Safi Yurt içi Hasılada önemli artışlar yaşandı. Cari fiyatlarla; 2002 yılında 25.1 milyar dolar olan tarımsal GSYH, 2021 yılında yüzde 78.1 artışla 44.7 milyar dolara yükseldi." Türkiye'nin tarım ve gıda ürünlerinde ithalatçı bir ülke olduğu iddiasını da rakamlarla çürüten bakanlık, son 4 yılda ihracatta yüzde 29.5 oranında artış yaşandığını kaydederek, 2022'nin ilk 9 ayında toplam 21.2 milyar dolar ihracat gerçekleştiğini açıkladı. Öte yandan 2021'de tarım ve gıda ticaretinde 7.2 milyar dolar dış ticaret fazlası verildi. Çiftçiye yeteri kadar destek verilmediği iddialarını da rakamlarla çürüten bakanlık, 2002'de 1.8 milyar lira olan destekleme bütçesini, 2022'de 39.7 milyar liraya yükselttiklerini belirtti. 2003-2021 döneminde günümüz fiyatlarıyla 464 milyar lira ödeme yapılırken, 2022 kasım ayı itibarıyla 35 milyar lira ödeme yapıldı.Bakanlık, gıda ürünlerinin denetiminin yeteri kadar yapılmadığı iddialarına yönelik ise, "Gıdalar tarladan sofraya her aşamada denetleniyor. 2022 yılı kasım ayı itibarıyla 7 bin 500 kontrol görevlisi tarafından 1 milyon 100 bin denetim gerçekleştirildi. Gıdaların uygunluk kontrolleri, 41 kamu ve 101 özel gıda kontrol laboratuvarlarında yapılıyor. 'Tüketici en iyi denetçidir' yaklaşımıyla 7/24 hizmet veren Alo 174 Gıda Hattı ile şikâyet ve talepler değerlendirilerek cevaplandırılmaktadır. Bugüne kadar 2.8 milyon başvuru alındı" değerlendirmesinde bulundu. Bakanlık "Ülkemiz toprakları kullanılmıyor, Venezuela'dan arazi kiralanıyor" iddiasına karşılık ise, "Yurt dışında tarımsal yatırım yapmak konusunda karar verici özel sektör olacaktır. Bakanlık olarak görevimiz, firmalarımızı yatırım yapılabilecek ülkeler hakkında bilgilendirmek ve haklarını koruyacak hukuki bir zemin oluşturmaktır" açıklamasında bulundu.Kitapçığın ön sözünü kaleme alan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise, "Yazılı-görsel basında ve özellikle bazı sosyal medya platformlarında Bakanlığımızın politika ve uygulamalarına yönelik gerçek dışı iddiaları teessüfle takip ediyoruz. Söz konusu iddiaların iyi niyetten uzak ve kamuoyunu yanlış yönlendirme amaçlı olduğu aşikârdır. Bu türden iddiaların amacı, kamuoyunda bilgi kirliliği oluşturmak, üreticilerimizin motivasyonunu düşürmek ve tüketicilerimizi asılsız bilgilerle tedirgin etmektir" dedi.İddia: Tarımsal GSYH sürekli küçülüyor. Gerçek: Tarımsal GSYH % 78.1 artarak 44.7 milyar dolara çıktıİddia: Türkiye tarım ve gıdada ithataçı bir ülke. Gerçek: Son 4 yılda ihracat yüzde 29.5 arttı. Tarımda 7.2 milyar dolar dış ticaret fazlası verildi.İddia: Çiftçiye yeteri kadar destek verilmiyor. Gerçek: Çiftçiye destek 1.8 milyardan 39.7 milyara çıktı. 2022'den bu yana 464 milyar TL ödendi.İddia: Gıda ürünlerinin denetimi yeterli değil. Gerçek: 7 bin 500 kontrol görevlisi 1.1 milyon denetim yaptıİddia: Yurtdışından arazi kullanıyor. Gerçek: Yurtdışı yatırımında karar verici özel sektör.