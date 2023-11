Tarımda aracı dönemi bitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka kaliteli ve uygun fiyatlı gıda ürünü ulaştırılması hedefi kapsamında tarla ile raf arasındaki aracıları ortadan kaldırmak için Türk Tarım harekete geçti. Tarladan ürünü üreticiye yüzde 50 kâr sağlayacak bir fiyattan alan ve sonrasında bunu ambalajlayarak marketlere ulaştıran Türk Tarım A.Ş. Genel Müdürü Muhammet Gümüşsoy, "Asıl hedefimiz Tarım Kredi Kooperatif marketlerin ürün tedariğine destek olmak. Zincir ve yerel marketlere de ürün veriyoruz. Hem üretici, hem tüketici, hem marketçi hem de biz kazanıyoruz, kim kaybediyor aracılar... Böylece gıda enflasyonunu önlemeye de katkı sunuyoruz" dedi. Türk Tarım yüzde 51'i Vakıf Katılım Bankası'na, yüzde 49'u ise Türkiye Varlık Fonu'na ait bir kamu iştiraki...7 noktada perakende satış marketleri bulunan Türk Tarım, Tarım Kredi Kooperatif Marketler'den ayrı olarak daha çok vatandaşın ihtiyacı olan temel gıda ürünlerinin uygun fiyatlı tedarik süreçlerinde devreye giriyor. Tarlaya inerek ürünün gerçek maliyetini hesaplayan Türk Tarım, üreticiyi zarara uğratmayacak ve yaşamsal döngüsünü devam ettirecek şekilde üreticiye maliyetinin yüzde 50 fazlasına denk gelecek bir fiyat veriyor. Amaçları ve büyüme stratejilerini SABAH'a anlatan Türk Tarım Genel Müdürü Muhammet Gümüşsoy, "Üreticinin para kazanması için maliyetinden yüzde 50 fazlaya ürününü satmasını gözetiyoruz. Önce tüketicinin lehine alım yapıyoruz, sonra üreticinin aleyhine bir fiyat oluşursa bunu önlüyoruz" dedi.Fiyatlarda sorun yaşanan her sektörde olacaklarını söyleyen Gümüşsoy, "Mesela geçen sene arı yemi yaptık. Önce arı yeminin gerçek maliyetini bulduk. Piyasada meyve şekeri karışımlı kalitesiz üründen yapılan 24 kiloluk bir teneke arı yemi piyasada 310 TL iken biz 225 TL'ye kaliteli, standartlara uygun arı yemi üreterek mal verdik. Bu hamlemiz sonrası fiyat 190 TL'ye kadar düştü" diye konuştu. Zeytinyağı ile alakalı planlamalara başladıklarını anlatan Gümüşsoy, "Tedbir amaçlı alım yapacağız. Alım yaptıktan sonra bunu şişeleyeceğiz. Kendi satış noktalarımıza da koyacağız. Şu an fiyat ve alacağımız miktar üzerinde çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.Gümüşsoy, sözleşmeli tarım modeli ile lisanslı depolar aracılığıyla üreticiden ürün aldıklarını belirterek, böylece çiftçinin fırsatçılara karşı da korunduğunu ifade etti. Gübre ve yem üretimi de yaparak bunları da satış noktalarında çiftçiye ulaştırdıklarını kaydeden Gümüşsoy, "Türkiye'de çiftçinin yoğun olduğu 15 ilde çiftçi adına pozitif ayrımcılık sağlayacak marketler kuracağız. Bunun içerisinde çiftçi, yemci, zirai ilaççı, gübreci, traktörcü, el aletleri, zirai aletler satanı, yani ziraatle alakalı ne kadar kurum ve kuruluş varsa teşhir mağazalarının olduğu bir büyük Çiftçi AVM gibi projemiz bulunuyor" bilgisini verdi.ŞU an Burdur, İzmir, Eskişehir, Ankara (Etimesgut ve Balgat), Malatya ve Bursa Karacabey'de 7 perakende satış marketleri bulunduğunu belirten Gümüşsoy, "2024'te de çiftçilerimizin olduğu noktalarda 15-20 adet yeni market açmayı hedefliyoruz. Üretici de ürününün nihai halini o marketlerde görsün istiyoruz" diye konuştu.TÜRK Tarım kendi mağazaları başta olmak üzere vatandaşın temel ihtiyacı olan 15 kategorideki 60 farklı ürünü de tüketici ile buluşturuyor. Bunlar arasında paketli kristal şeker, makarna, un, bakliyat, salça, bitkisel yağ, sos ve turşu, bal, süt ürünleri, nar ekşisi, sirke gibi ürünler bulunuyor. Türk Tarım ayrıca Ankara Şeker Fabrikası'nda 23 bin metrekare alanda domates üretimi yaparak Türkiye'nin domates ihtiyacının yüzde 9'unu karşılıyor.