Tarımda dijitalleşme yeni yılda hızlanacak

Kirişci, tarım sektöründe bu yıl yaşanan gelişmeler ve 2023 yılı beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu yılın dünya açısından iyi başlamadığını ifade eden Kirişci, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bütün dünyayı tedarik ve üretim zincirindeki kırılmalar nedeniyle telaşa soktuğunu söyledi.

Kirişci, Türkiye'nin büyük ve güçlü altyapısıyla süreçleri sorunsuz geçirdiğine işaret ederek, üretimin artarak sürmesinden dolayı herhangi bir kriz yaşanmadığını bildirdi.

Bakanlık görevine 4 Mart'ta geldiğini anımsatan Kirişci, "Böyle bir süreçte Rusya-Ukrayna Savaşı patlak vermişti. Herkesin gıda milliyetçiliğini konuştuğu, ihracata yasak getirdiği bir dönemde Türkiye, zamanında aldığı isabetli tedbirler sayesinde o süreci rahat geçirdi. O dönem hatırlanacak olursa şeker ve yağla ilgili sanki bir yokluk, kıtlık varmış gibi manipülatif, spekülatif davranışlara muhatap olduk ama aldığımız tedbirlerle onların da üstesinden geldik." diye konuştu.

"MODERN TARIM UYGULAMALARINI GÜNDEME GETİRDİK"

Kirişci, tarımda dijitalleşme adına yeni adımlar attıklarına dikkati çekerek, bu konuda çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Yaş meyve ve sebze tüketiminin çok olduğu büyük şehirlerde kent tarımını gündeme getirdiklerine işaret eden Kirişci, şu değerlendirmede bulundu:

"Böylece, kentlerin kendine yeterliliğini sağlamasının altını çizdik. Modern tarım uygulamalarını gündeme getirdik. Jeotermal ile rüzgar ya da güneş enerji santrallerinden üretilen veya biyokütleden elde edilen elektrikle ısıtılan seraları gündeme getirdik. Çok daha önemlisi dikey tarım konusunu gündeme getirdik. İstanbul'da Kağıthane Belediyemizin Kültür Merkezi'nin eksi 30 metresinde kapalı bir ortamda bütün dünyaya ve Türkiye'deki vatandaşlara bunu göstermiş olduk."

Desteklemeleri sadeleştirdiklerini, üreticinin desteklere zamanında kavuşmasını sağladıklarını belirten Kirişci, Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi alma işleminin e-Devlet üzerinden yapılabilmesine imkan tanıyarak süreyi 2 dakikaya indirdiklerini kaydetti.

Kirişci, üreticileri memnun edecek müdahale fiyatları açıkladıklarını, öte yandan marketlerde her ürünün bulunmasını da sağladıklarını ifade etti.

Orman yangınlarıyla mücadelede de başarılı bir yıl geçirdiklerini vurgulayan Kirişci, gerek yangınlara müdahale gerek ağaçlandırma çalışmalarında ciddi başarılar elde ettiklerini söyledi.