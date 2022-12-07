Tarımda hedefi aştı

Ziraat Bankası, tarımda yıl sonu hedefi olan 200 milyar TL'yi kasım ayında aşırken, tarımda yıl sonu hedefi, yukarı yönlü güncellenerek 225 milyar TL olarak belirlendi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Bugün itibarıyla 930 bini aşan çiftçimizin bankamızdaki tarım kredisi miktarı 211 milyar TL'ye ulaştı. Bu kredilerin yaklaşık yüzde 88'i faiz sübvansiyonu uygulanan kredilerden oluşuyor" diye konuştu. 2022 sonu itibarıyla tarım kredilerindeki artışın yüzde 100'ün üzerinde olacağını aktaran Çakar, "Çiftçi sayısında kendimize 1 milyon çiftçi hedefi belirlemiştik. Kalan sürede bu hedefimize de ulaşmayı istiyoruz" dedi. Çakar, Genç Çiftçi, Kadın Çiftçi, Altın Kovan, Güneş Enerjili Sulama Kredilerine olan ilginin her geçen gün arttığını, bu 4 kredi paketinden bugüne kadar 9 bin 500'e yakın üreticinin 2,5 milyar TL kredi kullandığını kaydetti. Çakar, tarım kredilerinin 185 milyar TL'lik kısmının Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın faiz desteği uyguladığı kredilerden oluştuğunu kaydetti.Çakar, tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredilere ilişkin, "2022'de takipteki tarım kredilerimiz yüzde 20, kredileri takip hesaplarında izlenen üretici sayımız ise yüzde 14 azaldı. Tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredi oranımız yüzde 1'in altına gerilemiştir. Bu oranlar, genel teamüllerin ve sektör ortalamalarının çok altındadır" dedi.