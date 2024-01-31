Tarımda her şehir kendine yetecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladığı AK Parti Seçim Beyannamesi'nde Türkiye Yüzyılı'nda belediyeler için belirlenen hedefler arasında tarımsal üretim ve destekler de yer aldı. Sürdürülebilir, çevre dostu tarımsal üretim için belirlenen hedefler ise şöyle:Şehirlerin kendi kendine yetebilmesi için yerel yönetimler aracılığıyla kırsal alandaki doğal üretim artırılacak. Şehir tarımı uygulamaları yaygınlaştırılarak tarım ve gıda konusunda üretim ve ulaşım maliyetleri asgari düzeyde düşürülecek. Şehir tarımında ziraat fakültesi mezunları başta olmak üzere genç çiftçilere çok boyutlu destek sağlanacak.Tarımda sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla tarım sektöründe teknoloji ve inovasyon içeren sürdürülebilir uygulamalar şehirlerde yaygınlaştırılarak gıda arz güvenliği sağlanacak. Tarım sektöründe vahşi sulama ve kimyasal gübreleme metotlarından uzaklaşılarak tüm kaynakların verimli kullanımı sağlanacak.Kent tarımının geliştirilmesi için de çalışmalara hız verilecek. Belediyeler bünyesinde yaygınlaştırılacak şehir bostanları aracılığıyla yörenin iklimine, toprak yapısına uygun ürünlerin yetiştirilmesi sağlanacak.TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bakanlığa 5 bin 500 kişinin alımına ilişkin süreci başlattıklarını bildirdi.