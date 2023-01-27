Tarımda kırmızı alarm yok





Dolayısıyla ekimocak yağışlarından en fazla buğday, arpa ve kırmızı mercimek etkileniyor. Ekim ve kasım ayında az da olsa düşen yağmurun toprağı beslediğini belirten çiftçiler, "Şubatta kar yağarsa kuraklık telafi edilir" diyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıkladığı fiyatların da üretici iştahını artırdığını aktaran sektör temsilcileri, ürün grubuna göre değişim göstermekle birlikte ekimlerin bir önceki yıla göre yüzde 10 ila 20 arasında arttığını vurguluyor.