Tarımda sigorta 9 milyara ulaştı

Tarım sigortaları konusunda çiftçilerin hem farkındalığı hem de ürün portföyü çeşitleniyor. Çiftçi Kayıt Sistemi verilerine göre, tarımda sigortalılık oranı yüzde 22 olarak gerçekleşti. Geçen yıl, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nde 9 milyar TL'lik prim üretimi oldu. Zarar gören sigortalı üreticilere ise 3.5 milyar TL hasar ödemesi yapıldı. Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi (TARSİM) kanalıyla sekiz farklı tarım sigortası branşında yüzde 67'ye varan devlet prim desteği de sunuldu. Geçen yıl ilk defa tarım sigortası yaptıran üretici ve yetiştiricilerin sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 10 artarak 168 bine ulaştı. Tarım sigortası poliçesine sahip olan toplam üretici ve yetiştirici sayısı ise yüzde 17 artışla 767 bine yükseldi.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yaptığı açıklamada, "Çiftçilerimizin güvencesi Tarım Sigortaları Havuzu kapsamında bugüne kadar 16 milyar TL hasar tazminatı ödendi" dedi. Bakan Kirişci, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Üretimi güçlendirip istihdam oluşturuyor, hibe ve desteklerle kırsalı kalkındırıyoruz. Türkiye Yüzyılı, üretimin yüzyılı olacak. Çiftçilerimizin güvencesi TARSİM kapsamında bugüne kadar 16 milyar TL hasar tazminatı ödendi. Faaliyete geçirdiğimiz 27 İleri Ar-Ge Merkezi'nde, tarım ve gıda alanında ülkemize inovatif çözümler sunuyoruz."Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi (TARSİM) Genel Müdürü Bekir Engürülü, tarımın insanlık için yaşamsal olan ve değişen dünya koşullarında her geçen gün giderek daha fazla önem arz eden bir sektör olduğunu vurguladı. Engürülü, "Faaliyetlerini bu kadar vazgeçilmez bir alanda hiç durmaksızın sürdüren çiftçilerimize her zaman minnet ve şükran duyuyoruz. Toprağa düşen her bir tohumu emek ve sevgiyle yeşertip bereketlendiren; ülkemizin dört bir köşesinde tarımsal üretimin can damarı olan tüm çiftçi kardeşlerimin gününü kutluyor, verimli bir tarım yılı geçirmelerini temenni ediyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.BİTKİSEL Ürün Sigortaları'nda ön plana çıkan, çeltik ürününde yüzde 56, ayçiçeği ürününde yüzde 41, mısır ürününde yüzde 22, üzüm ürününde yüzde 30, pamuk ürününde yüzde 27, arpa ürününde yüzde 28 ve buğday ürününde yüzde 30 sigortalılığa ulaşıldı. Hayvan Hayat Sigortaları'nda ise sigortalılık oranı büyükbaş hayvanlarda yüzde 29 ve küçükbaş hayvanlarda yüzde 23 olarak gerçekleşti.BITKİSEL Ürün Sigortaları kapsamında 609 bin adet, Sera Sigortası kapsamında ise 71 bin adet ekspertiz işlemi gerçekleşti. Hayvan Hayat Sigortaları kapsamında 462 bin adet risk inceleme ve hasar tespit işlemi yapıldı. Bu kapsamda TARSİM, geçen yıl bitkisel ürünlerde 2.2 milyar TL, büyükbaş hayvanlarda 880 milyon TL, seralarda 327 milyon TL, küçükbaş hayvanlarda 227 milyon TL, su ürünlerinde 14 milyon TL, kümes hayvanlarında 9 milyon TL ve arı kovanlarında 6 milyon TL olmak üzere toplam 636 bin adet hasar dosyası için 3.6 milyar TL tazminat ödemesi gerçekleştirdi. 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 24'lük artışla 2.7 milyon adet Bitkisel Ürün Sigortası poliçesi, yüzde 16'lık artışla 385 bin adet Hayvan Hayat Sigortası poliçesi ve yüzde 2'lik artışla 39 bin adet Sera Sigortası poliçesi düzenlendi.