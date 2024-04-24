Tarımda yatırım ve planlama yapılmalı

Bursa'nın yaş meyve-sebze ile meyve-sebze mamulleri sektörlerinde faaliyet gösteren başarılı ihracatçıları ödüllendirildi. İki sektörde toplam 190 firma ödül alırken, 88 firma sertifikaya hak kazandı. Zorlu geçen 2023 yılını başarı ile tamamlayan firmalar, 2024'e iyi bir başlangıç yaparken bu performansın yılsonuna kadar devam edeceği ön görülüyor. 2023 yılının ihracat açısından zorlu geçtiğinin altını çizen UMSMİB Başkanı Özkan Kamiloğlu, "Yıla pozitif başlamamız umut verici. Amacımız yıl genelinde de aynı performansı sürdürebilmek. Dünya nüfusunun sürekli arttığı bir dönemde gıdaya erişim ve gıda güvenliği en önemli başlıklar olarak ortaya çıkarken, ülkemizin de yatırım ve planlama yapması gereken alanların başında sektörümüzün ön sırada yer alması gerektiğini bir kez daha dile getiriyorum" diye konuştu.