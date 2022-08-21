Tarımsal ürünlere tek noktadan ulaşım

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı "TürKopm" internet sitesinden, Türkiye'de üretilip tüketime sunulan, işlenmişişlenmemiş tarımsal ürünlere ait enerji değerlerine ve besin öğelerine ulaşılabiliyor. İlk gıda kompozisyon veri tabanı olan "www. turkomp.gov.tr", Tarım Bakanlığı, TÜBİTAK MAM ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Ulusal Gıda Kompozisyonunun Belirlenmesi ve Yaygın Sürekli Paylaşım Sisteminin Oluşturulması Projesi" kapsamında oluşturuldu. Tarımsal ürünlere ait enerji değerlerini ve besin öğelerini içeren site, Türkçe ve İngilizce hizmet veriyor. TürKomp'ta, 14 gıda grubundan 645 gıda ve 100 gıda bileşenine ait 63 bin civarında enerji ve besin öğeleri verisi bulunuyor. Sitede tüm örneklem ve analizlerde geriye doğru izlenebilirlik sağlanırken gıdaya, bileşene ve beslenme şekline göre arama yapılabiliyor. Ayrıca gıdaları karşılaştırma özelliği ve beslenme çantası uygulaması da bulunuyor.