Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova oldu

Birliğin 2022/2023 olağan genel kurulu 102 delegeden 101'inin katılımıyla gerçekleşti. Seçimle iş başına gelen Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, yaptıkları ilk yönetim kurulu toplantısında Fikret Akova'yı o birliğiyle Başkanlığa seçti.

YAPICI VE YENİLİKÇİ ANLAYIŞ

Başkan Akova, genel kurulda yaptığı konuşmada yapıcı ve yenilikçi anlayışla yola çıktıklarını vurgulayarak, Tariş Zeytinyağı markasını bugün olduğundan daha iyi yerlere taşımayı amaçladıklarını belirtti. Akova, şunları söyledi: "Yapıcı ve yenilikçi anlayış ve yaklaşımla yola çıktık. Yürüteceğimiz çalışmalarla Tariş'i bugün olduğundan daha iyi yerlere taşıyacağız. Ortak sayımızı artırmak amacındayız. Bunu yaparken, gençleşmeyi de önemsiyoruz. Üreticinin ürününü en iyi şekilde değerlendireceğiz. Çok ürün alıp, çok satacağız. İç piyasa kadar ihracata da önem vereceğiz." Dedi.

ORTAK YAKLAŞIM

Akova, kooperatif yöneticileriyle sık sık bir araya gelerek, konuları ortak yaklaşımlarla ele alacaklarını anlattı. İklim krizleri ve kuraklıkla son yıllarda tarımın dünya gündeminin ilk sıralarına oturduğunu ifade eden Akova, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tarım ve tarımsal faaliyetler bugünün en çok tartışılan ve çözümler aranan konusu. Gelecekte de bu konu çok daha fazla gündeme gelecek. Biz üretimin temel özneleri olan çiftçiler bir nefer gibi topraklarımızda daha iyiyi daha fazlayı üretmek için bundan sonra da büyük çaba göstereceğiz."

YÖNETİMDE KİMLER YER ALDI

Genel kurul sonunda yapılan seçimde, Birlik Yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu: Fikret Akova, Hilmi Sürek, Murat Özbaş, Halil Zahit Mert, Hüseyin Yalazı ve İsmail Acar