Taştan kâğıda bakanlık desteği

Türkiye
'deki stratejik sektörler arasında bulunan kağıt üretiminde taş ve mermer tozları da değerlendirilecek. Bu alanda yatırım yapacaklara Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
destek sağlayacak. Yakın zaman önce bu konudaki yatırımları mercek altına alan bakanlık yetkilileri, sektör temsilcileri ile biraya geldi. Bu kapsamda birçok proje üzerinde çalıştıklarını bildiren Maden Sorunları ve Çözümleri Derneği
(MSM) Başkan Vekili Avukat Yasemin Bal, "Taştan kağıt projesi için çalışmalarımız sürüyor. Atıl taş ocaklarından atık taşları alarak toz haline getirip küçük miktarda plastik hammaddesi ve reçine ile karıştırarak kağıt üreteceğiz. Bilimsel fizibilitelerini hazırladık. Bu projeyle üç ayrı teknolojiyle, İstanbul
, Afyon
ve Mersin
'de fabrika kurulacak. 29 Ekim 2023'de üretime başlamayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı. Bakanlık yetkilileri ile bir araya gelerek yatırımı konuştuklarını anlatan Bal, taştan kağıt projesinin AB kriterlerine uyumlu hale getirildiğinin altını çizerek, "Her bir fabrika için 150 milyon euroluk fon desteği sağlanacak. Üç fabrika kuracağız. Bakanlık teşvikleri ve AB fonları da olacak. Türkiye'nin toplam kağıt ithalatı 10 milyar euro seviyesinde. Fabrikalar aktif hale geldiğinde ithalatın bir kısmını önleyeceğiz" dedi. Ayrıca klasik kağıt üretimi aşırı içme suyu kullanan ve tüketen bir sürece sahip olduğunu belirten Bal, "Taştan kağıt üretiminde su ve ağaç kullanılmıyor. Bu da israfın önlemi anlamına gelir" diye konuştu. Türkiye'de bulunan maden ocaklarının envanterinin çıkartılıp her bir madende Ar-Ge çalışmasının yapılması gerektiğini söyleyen Yasemin Bal, "Dernek olarak genç mühendislerle bu çalışmaları yapmaya başladık" şeklinde konuştu.