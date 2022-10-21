TATCA 30’ncu yılını kutladı

REKORLAR KIRARAK HİZMET VERİYORUZ

TATCA Başkanı Doğan Yiğit ise Avrupa'nın ve dünyanın en yoğun hava sahası ve havalimanlarında 7 gün 24 saat özverili bir şekilde rekorlar kırarak hizmet verdiklerini belirterek, hava trafik kontrolörlerinin sürekli artan hava trafiği ve değişen prosedürlere süratle adapte olarak Türk havacılığının gelişimine en üst düzeyde katkıda bulunduğuna dikkat çekti.

HAKLARIMIZ İÇİN OLUMLU ADIM ATILIRSA EKSTRA MOTİVE OLURUZ

Meslektaşlarının talep ettikleri haklar konusunda gayret göstermeye devam edeceklerinin altını çizen Yiğit, "Haklarımız konusunda atılacak olumlu adımların bizler için ekstra bir motivasyon kaynağı olacağını belirtmek istiyorum" dedi. Gecede emekli hava trafik kontrolörleri ve TATCA'nın kurucu üyelerine çiçek ve plaket verildi.