TATCA 30’ncu yılını kutladı

Türkiye Hava Trafik Kontrolörleri Derneği (TATCA), 20 Ekim Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü'nü düzenledikleri geceyle kutladı. Aynı zamanda TATCA'nın 30'ncu kuruluş yılınında kutladığı gecede eski ve yeni hava trafik kontrolörleri ve havacılık sektörü temsilcileri bir araya geldi.
TÜRKİYE DÜNYA SİVİL HAVACILIĞININ PARLAYAN YILDIZI
Gecede konuşan Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde (DHMİ) Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanı Özcan Durukan, Türkiye'nin gerek hava trafik yönetimi gerekse 1 milyon kilometre karelik hava sahası büyüklüğü ile dünya sivil havacılığının parlayan yıldızlarından biri olduğunu belirterek, hava trafik kontrolörlüğü mesleğinin önceliği emniyet olmak üzere görevlerini özverili bir şekilde yürüttüklerini dile getirdi.
REKORLAR KIRARAK HİZMET VERİYORUZ
TATCA Başkanı Doğan Yiğit ise Avrupa'nın ve dünyanın en yoğun hava sahası ve havalimanlarında 7 gün 24 saat özverili bir şekilde rekorlar kırarak hizmet verdiklerini belirterek, hava trafik kontrolörlerinin sürekli artan hava trafiği ve değişen prosedürlere süratle adapte olarak Türk havacılığının gelişimine en üst düzeyde katkıda bulunduğuna dikkat çekti.
HAKLARIMIZ İÇİN OLUMLU ADIM ATILIRSA EKSTRA MOTİVE OLURUZ
Meslektaşlarının talep ettikleri haklar konusunda gayret göstermeye devam edeceklerinin altını çizen Yiğit, "Haklarımız konusunda atılacak olumlu adımların bizler için ekstra bir motivasyon kaynağı olacağını belirtmek istiyorum" dedi. Gecede emekli hava trafik kontrolörleri ve TATCA'nın kurucu üyelerine çiçek ve plaket verildi.