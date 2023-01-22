Tatil zili çaldı oteller doldu

Bir dönemi tamamlayan okullarda sömestre tatiliyle birlikte aileler otellerin yolunu tuttu. Sömestir denildiğinde akla ilk kayak otelleri gelse de bu yıl beklenen kar yağışının olmaması nedeniyle ailelerin öncelikle tercihi termaller ve kıyı otelleri oldu.Termalde Afyon, Bursa, Eskişehir, Yalova, Mersin ön çıkarken Antalya'da özellikle çocuk konseptli oteller bu yıl sömestre bereketinden faydalandı.Kayak bölgelerinde ise suni karlama yapan pistler öne çıktı. Bu kapsamda Kayseri Erciyes, Erzurum Palandöken ve Bolu Kartalkaya pistlerini kayakçılara açtı. İstanbul ve Ankara'da yakın lokasyonları tercih edenlerin gözdesi ise yine Sapanca, Abant, Ağva, Şile oldu.Sömestir dönemi için termallerde doluluğun yüzde 90'ları aştığını belirten turizmciler, kayak otellerinde bu oranın yüzde 75'lerde kaldığını söyledi. Antalya'daki açık otellerin doluluğuna ise sömestrenin katkısı yüzde 10 oldu.Tatilbudur.com Genel Müdür Yardımcısı Barış Nefesoğlu, sömestir tatili için 3 gece 4 günlük paketlerin öne çıktığını söyledi. Nefesoğlu, "Bu dönemi kayak tatili ve karın keyifli atmosferinde yaşamak isteyenler Uludağ, Erciyes, Palandöken'e yöneliyor. Karın yağışı biraz rötarlı gelse de uzmanlar bu bölgelerde yoğun kar yağışı bekliyor. Termalde ise Yalova, Afyon ve Bursa bu anlamda büyük ilgi görüyor. İstanbul'da şehirden çok uzaklaşmak istemeyenler Sapanca, Abant, Ağva, Şile gibi yakın destinasyonlara yöneldi" diye konuştu.Fiyatların konaklama tipi ve lokasyona göre farklılık gösterdiğine dikkat çeken Nefesoğlu, "Kayak otellerinde, 3 gece 4 gün, iki kişi ortalama fiyatlar 3.500 TL ile 45 bin TL arasında değişiyor. Termal otellerinde ise 2 bin TL'den başlayıp 20 bin TL'ye kadar çıkıyor" diye konuştu.Afyonkarahisar Zafer Turistik Otelciler Derneği Başkanı ve İkbal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan, termal otellere çok büyük bir ilginin olduğunu belirterek, "Bu sene kar yağışının olmaması nedeniyle insanlar adeta termallere akın etti. Kayak bölgelerine rezervasyon yaptıranlar dahi kar yağmadığı için bizi aramaya başladı. Zaten ortalama doluluklar yüzde 95'leri aşmıştı. 15 günü full geçireceğiz. Bu yıl en iyi sömestre tatilini yaşıyoruz" dedi.ASKA Lara Otel Genel Müdürü Ayhan Göksel, Antalya'da ortalama dolulukların yüzde 60-70'lerde olduğunu söyledi. Bu dönemde lise ve kolejlerin üniversite sınavlarına özel kamplar yaptığını belirten Göksel, "Şu anda bizde Eskişehir'den kamp için gelen 15-17 yaş arası öğrenciler var. Burada hem sınava hazırlanıp hem de tatil yapıyorlar" dedi. Göksel, Antalya'da ocak ayında fiyatların kişi başı 1.300 TL ila 2 bin TL arasında değiştiğini sözlerine ekledi.Antalya Nirvana Hotels Grup CEO'su Korhan Alşan, sömestre için bölgeye daha önce görülmeyen bir ilginin oluştuğunu söyledi. Alşan, "Bunun üç nedeni var. Birincisi kar yağmaması kayak otellerine olan talebi düşürdü ve sıcak giden havalar Antalya'ya ilgiyi artırdı. İkincisi çocuk konseptli oteller özel programlar hazırladı. Ve tabi en önemli etkenlerden biri de bu dönemde fiyatların uygun olması" dedi. Sömestre tatilinin çocuk konspetli otellerin doluluklarına yüzde 50'ye varan oranlarda katkı sağladığını anlatan Alşan, "10 gün boyunca bölgedeki otellerin doluluklarına ortalama yüzde 10-20 katkı sunacak" diye konuştu.Mersin BN Hotel Thermal&ellness Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Narlı, "Çocuk dostu otel olmamız nedeniyle ciddi bir talep var. Bu sömestrde Türkiye'de bir ilk olarak Aile Festivali düzenledik. Talep çok yüksek. Özellikle İstanbul, Ankara gibi metropol kentlerden gelen misafirlerimizde artış gördük. Doluluk yüzde 90'lara çıktı. Otelimizde 9 farklı konaklama ve oda alternatifimiz var. Her oda tipine göre fiyatlar değişiyor. Yarım pansiyon plus konseptinde çift kişilik oda konaklama fiyatlarımız günlük 5 bin TL'den başlıyor" dedi.Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Murat Cıngı, Erciyes'te suni karlama yapıldığını ve 15 pistin açık olduğunu söyledi. Otel doluluklarının yüzde 70-80'lerde olduğu aktanran Cıngı, "Bu dönemde doluluk yüzde 100 olurdu. Kar yağmaması talebi olumsuz etkiledi. Ancak biz suni karlama ile bunu çözüyoruz. Buradaki pistleri merak edenler kayserierciyes.com.tr adresinden canlı izleyebilirler" diye konuştu.