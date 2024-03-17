Tur satın alacaklar dikkat!

Bu yıl Ramazan Bayramı'nın hem seçimlerin ertesine hem de hafta içine denk gelmesi, özellikte kamuda 9 gün tatil ilan edileceği beklentisini şimdiden oluşturdu. Vatandaşlar tatil planları yapmaya başladı. Ticaret Bakanlığı ise erken rezervasyonla paket tur satın alacak vatandaşlara haklarını hatırlattı.Tatil paketi aldınız ancak gitmekten vazgeçtiniz. 30 gün önce yazılı şekilde tur şirketine bildirirseniz, tatil paketinizi feshedebilirsiniz. Şirket, bu durumda tur bedelini kesintisiz iade etmek zorunda. Şirket, paket tur fiyatını döviz kuru veya akaryakıtta olağandışı değişiklikler yaşanması halinde artırabilir. Ancak bu artış sözleşme bedelinin yüzde 5'ini geçemez. İşte vatandaşların hakları…Fiyatdöviz kuru veya yakıt fiyatlarında olağandışı değişiklikler yaşanması ya da liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç gibi yasal yükümlülüklerde değişiklik olması hallerinde değiştirilebilir. Fakat fiyatın değiştirilebileceğinin açıkça sözleşmede belirtilmesi ve gerekçesi ile birlikte turdan en az 20 gün önce tüketiciye yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Ayrıca artışlar sözleşme bedelinin yüzde 5'ini geçemez.Vatandaş, kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle turun başlamadan önce iptal edilmesi halinde, isterse paket tur düzenleyicisi tarafından sunulan alternatif turu kabul eder ya da sözleşmeden dönme hakkını kullanır. Sözleşmeden dönerse ödediği tüm bedelin, kesintisiz en geç 14 gün içerisinde iade edilmesi zorunlu.Vatandaşın paket tur sürecinde ortaya çıkan her türlü eksiklik nedeniyle bedel indirilmesini talep etme hakkı bulunuyor. Ayrıca, paket tur düzenleyicisinin, tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edildiğinde sözleşmeden dönülebilir.PAKET tur düzenleyicisi şirket, sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle tüketicinin uğradığı her türlü zarardan sorumlu. Tüketici boşa harcanan tatil zamanı için uygun bir tazminat talep edip, Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvurabilir.Dolandırıcılar sosyal medya ağları, otel ve seyahat acenteleri sitelerini kopyalayıp, promosyon veya internete özel kampanya mailleri gönderip ya da telefon yolu ile ulaşıp vatandaşlara sahte paket turları satabiliyor. Bu sebeple seyahat acentesi üzerinden tatil paketi almayı planlayan vatandaşların otel işletmesini arayarak, acente ile çalışıp çalışmadıklarını teyit etmesi dolandırılmalarını önleyebilir.