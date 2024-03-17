Tur satın alacaklar dikkat!

Bu yıl Ramazan Bayramı'nın hem seçimlerin ertesine hem de hafta içine denk gelmesi, özellikte kamuda 9 gün tatil ilan edileceği beklentisini şimdiden oluşturdu. Vatandaşlar tatil planları yapmaya başladı. Ticaret Bakanlığı ise erken rezervasyonla paket tur satın alacak vatandaşlara haklarını hatırlattı.
KESİNTİSİZ İADE VAR
Tatil paketi aldınız ancak gitmekten vazgeçtiniz. 30 gün önce yazılı şekilde tur şirketine bildirirseniz, tatil paketinizi feshedebilirsiniz. Şirket, bu durumda tur bedelini kesintisiz iade etmek zorunda. Şirket, paket tur fiyatını döviz kuru veya akaryakıtta olağandışı değişiklikler yaşanması halinde artırabilir. Ancak bu artış sözleşme bedelinin yüzde 5'ini geçemez. İşte vatandaşların hakları…
Seyahat acentası paket tur sözleşmesinde yazılı olan fiyatı artırabilir mi?
Fiyat
döviz kuru veya yakıt fiyatlarında olağandışı değişiklikler yaşanması ya da liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç gibi yasal yükümlülüklerde değişiklik olması hallerinde değiştirilebilir. Fakat fiyatın değiştirilebileceğinin açıkça sözleşmede belirtilmesi ve gerekçesi ile birlikte turdan en az 20 gün önce tüketiciye yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Ayrıca artışlar sözleşme bedelinin yüzde 5'ini geçemez.
Paket turu başlamadan iptal eden, sunulan alternatif turu kabul etmeyen parasını alabilir mi?
Vatandaş, kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle turun başlamadan önce iptal edilmesi halinde, isterse paket tur düzenleyicisi tarafından sunulan alternatif turu kabul eder ya da sözleşmeden dönme hakkını kullanır. Sözleşmeden dönerse ödediği tüm bedelin, kesintisiz en geç 14 gün içerisinde iade edilmesi zorunlu.
Şirket sözleşmedeki yükümlülüklere uymazsa ne olur?
Vatandaşın paket tur sürecinde ortaya çıkan her türlü eksiklik nedeniyle bedel indirilmesini talep etme hakkı bulunuyor. Ayrıca, paket tur düzenleyicisinin, tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edildiğinde sözleşmeden dönülebilir.
Paket tura şirketin kusuru nedeniyle katılamayana tazminat hakkı var mı?
PAKET tur düzenleyicisi şirket, sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle tüketicinin uğradığı her türlü zarardan sorumlu. Tüketici boşa harcanan tatil zamanı için uygun bir tazminat talep edip, Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvurabilir.
Taklit siteler mağdur ediyor
Dolandırıcılar sosyal medya ağları, otel ve seyahat acenteleri sitelerini kopyalayıp, promosyon veya internete özel kampanya mailleri gönderip ya da telefon yolu ile ulaşıp vatandaşlara sahte paket turları satabiliyor. Bu sebeple seyahat acentesi üzerinden tatil paketi almayı planlayan vatandaşların otel işletmesini arayarak, acente ile çalışıp çalışmadıklarını teyit etmesi dolandırılmalarını önleyebilir.