Tavuk etinde fırsatçılığa ihracat freni

Beyaz et fiyatlarında yaşanılan artışın önüne geçmek için harekete geçen Ticaret Bakanlığı, kanatlı et ihracatına sınırlama getirdi. Tavuk eti ihracatının 1 Mayıs 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar, aylık bazda azami 10 bin ton, toplamda ise bu yıl sonuna kadar 80 bin ton olacak şekilde sınırlandırılmasına karar verildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kümes hayvancılığı ürünlerinin Mayıs 2023 içinde İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne alındığı ifade edilirken, "Bununla beraber, 2024 yılının ilk aylarında tavuk eti fiyatlarındaki artış hızının genel enflasyonun, yem ve enerji gibi maliyet kalemleri ile döviz kurundaki aylık fiyat değişimlerinin çok üzerine çıktığı gözlemlenmiştir. Bu durum, söz konusu ürün grubunda olağan piyasa şartlarının dışına çıkıldığını ve olağan fiyatlama davranışlarının bozulduğunu göstermiştir" denildi. 16 üretici firmanın denetlendiğini açıklayan bakanlık, aykırılık yaptığı tespit edilen 8 firma hakkında idari para cezası verildiğini kaydetti.