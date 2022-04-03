TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı Altunyaldız: Türkiye fırsatları değerlendirecek öncü ülke olacak

Anadolu Ajansının "global iletişim ortağı" olduğu EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde AA muhabirine açıklamada bulunan AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, zirveye 7'den 70'e her yaş gurubundan ilgi gösterilmesinin toplumsal farkındalığın geniş kitlelere yayıldığının işareti olduğunu ifade etti.

Altunyaldız, "Bu etkinliğin, iklim değişikliğiyle ilgili farkındalık oluşturmak, konuyla ilgili tüm STK'leri göreve çağırmak, kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı aktivitelerle STK'lerin, sanayicilerin, ticarethane erbabının girişimlerini koordine etmek, tüm bunların sonunda oluşan sinerjiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yeşil kalkınma' ifadesiyle ortaya koyduğu kalkınma ekseninin parametrelerinin altını doldurmak gibi bir fonksiyonu var." diye konuştu.

Küresel organizasyonlarda iklim değişikliği konusundaki duyarlılığın arttığını vurgulayan Altunyaldız, şunları kaydetti:

"Ülkemiz adına iklim değişikliğiyle ilgili bir rapor hazırladım ve AB Konseyi tarafından kabul edilerek 47 ülkeye tavsiye olarak gönderildi. Küresel organizasyonlarda gençlerin iklim değişikliği konusundaki duyarlığının fazla olduğuna, 'biz de yaşanabilir bir dünya istiyoruz, çevreyi bizim için de yaşanılır kılmak için düzenleyin' mesajı verdiğine tanık oldum. Burada da gençliğimizin ve tüm yaş grubu insanın bu olaya ziyadesiyle sahip çıktıklarını, farkındalık içinde olduklarını görmek son derece güzel. Paris Anlaşması'nı meclisimizin oy birliğiyle onaylaması ve Cumhurbaşkanımızın öncü tutumu ülkemizin küresel iklim değişikliği konusundaki hassasiyetinin göstergesi. Özelikle gelişmiş ülkelerin kaynakları fütursuzca kullanmaları, hava, su ve tüm canlıları kirletmeleri yenileme döngüsünü ortadan kaldırdı. Bu konu tehditleri ve fırsatları barındırıyor. Fırsatlar hazır olanlar için şanstır. Türkiye, iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik attığı adımlarla bu fırsatları değerlendirecek öncü ülkeler arasında yer alıyor. "

Altunyaldız, iklim değişikliğiyle mücadelede gelişmekte olan ülkelerin tüm sektörlerde yeşil dönüşüm gerçekleştirmesi için öncelikle gelişmiş ülkelerin söylemden eyleme geçmesi gerektiğini sözlerine ekledi.