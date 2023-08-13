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Giriş Tarihi: 13.8.2023 15:37

TCG Fatih Fırkateyni Batı Karadeniz'deki sondaj gemilerine refakat etti

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Fatih Fırkateyni'nin, Batı Karadeniz'de sondaj faaliyetlerine devam eden Kanuni, Yavuz ve Fatih gemilerine refakat ettiğini bildirdi.

AA
TCG Fatih Fırkateyni Batı Karadeniz’deki sondaj gemilerine refakat etti

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakanlık, "TCG Fatih, Karadeniz Uyumu Harekatı görevi kapsamında, Batı Karadeniz'de sondaj faaliyetlerine devam eden Kanuni, Yavuz ve Fatih sondaj gemilerimize refakat etti." ifadelerine yer verildi.

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TCG Fatih Fırkateyni Batı Karadeniz'deki sondaj gemilerine refakat etti
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