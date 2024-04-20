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Giriş Tarihi: 20.4.2024 10:11

TCMB ile Brezilya MB arasında imzalar atıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Brezilya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı.

AA
TCMB ile Brezilya MB arasında imzalar atıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Brezilya Merkez Bankası arasında, merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandı.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, mutabakat zaptına, TCMB Başkanı Fatih Karahan ve Brezilya Merkez Bankası Başkanı Roberto Campos Neto tarafından ABD'nin başkenti Washington'da imza atıldı.

Anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

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TCMB ile Brezilya MB arasında imzalar atıldı
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