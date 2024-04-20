TCMB ile Kazakistan MB arasında imzalar atıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında, merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandı.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, mutabakat zaptına, TCMB Başkanı Fatih Karahan ve Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Timur Suleimenov tarafından ABD'nin başkenti Washington'da imza atıldı.

Anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.