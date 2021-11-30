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Giriş Tarihi: 30.11.2021 14:11 Son Güncelleme: 30.11.2021 14:12

TCMB ile Türkmenistan Merkez Bankası arasında mutakabat zaptı

AA
TCMB ile Türkmenistan Merkez Bankası arasında mutakabat zaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Türkmenistan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, 27 Kasım'da imzalanan anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

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TCMB ile Türkmenistan Merkez Bankası arasında mutakabat zaptı
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