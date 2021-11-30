TCMB ile Türkmenistan Merkez Bankası arasında mutakabat zaptı

TCMB'den yapılan duyuruya göre, 27 Kasım'da imzalanan anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkmenistan Merkez Bankası arasında 27 Kasım 2021 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalandı: https://t.co/0pn4q9PQho pic.twitter.com/J4drTFzNKg— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) November 30, 2021