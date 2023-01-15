TCMB’den yeni zorunlu karşılık hamlesi

Merkez Bankası, liralaşma stratejisi kapsamında zorunlu karşılıklarla ilgili yeni bir adım attı. Düzenlemeye göre 3 aydan uzun vadeli Türk lirası mevduat için zorunlu karşılık oranları yüzde sıfır olarak belirlendi. Daha önce 6 aya kadar vadeli TL mevduatlarda zorunlu karşılık oranları yüzde 6, 1 yıla kadar olan vadeli mevduatlarda yüzde 4, 1 yıl ve daha uzun vadeli mevduatlarda yüzde 3 olarak uygulanıyordu. Ayrıca, yurt dışından doğrudan temin edilen 6 aydan uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerdeki artış için 2023 yıl sonuna kadar zorunlu karşılık oranlarının yüzde sıfır olarak uygulanmasına karar verildi. Bahse konu değişiklikler tesisi 3 Şubat 2023 tarihinde başlayacak olan 20 Ocak 2023 hesaplama tarihinden itibaren geçerli olacak.