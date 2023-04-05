TDV deprem bölgesinde kurduğu iftar çadırlarıyla günde 50 bin kişiye yemek veriyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği 11 ilde yardım faaliyetlerini sürdüren TDV, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle bölgede 500 mescit çadır, 41 iftar ve sahur çadırı kurdu.

Bölgede kurduğu çadırlarda günde 50 bin depremzedeye iftar ve sahur veren vakıf, ramazan ayında 1,5 milyondan fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor.

"İNŞA ETTİĞİMİZ 500 MESCİT ÇADIRLARIMIZDA TERAVİH NAMAZLARI KILINIYOR"

TDV Genel Müdürü İzani Turan, ramazan boyunca 11 ildeki depremzedeler ve görevlilerin iftar ve sahur ihtiyacını karşılayacaklarını söyledi.

İftar ve sahurun yanında gıda ve hijyen paketi, alışveriş kartı, bayramlık, Kur'an-ı Kerim ve et dağıtımı da yaptıklarını söyleyen Turan, şu bilgileri verdi:

"Ramazanın başından bu yana deprem bölgesinde 526 bin 160 depremzedeye iftar ve sahur ikramında bulunduk. Bunun yanında 100 bin gıda paketi, 100 bin hijyen paketi, 34 bin alışveriş kartı, 17 bin bayramlık, 47 bin 845 Kur'an-ı Kerim ve 2 bin 442 adak kurbanın dağıtımını ekiplerimiz gerçekleştirdi. Hayırseverlerimizin destekleriyle bu yardımlarımız artarak devam ediyor."

Deprem bölgesinde yıkılan veya hasar gören camilerin yerine 500 mescit çadır kurduklarını bildiren Turan, "Depremzede kardeşlerimizin ramazanın manevi ikliminden istifade etmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bölgede inşa ettiğimiz 500 mescit çadırlarımızda teravih namazları kılınıyor ve gün boyu etkinlikler yapılıyor" diye konuştu.

"DEPREMİN BIRAKTIĞI İZLERİ SEVGİYLE SİLMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Rehberler eşliğinde depremzede çocuklara ramazanın manevi atmosferini yansıttıklarını ifade eden Turan, "Bunun yanında Hacivat-Karagöz, meddah, kukla oyunları gibi ramazana has geleneksel Türk oyunlarıyla çocuklarımıza neşe olmaya, depremin bıraktığı izleri sevgiyle silmeye çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Ramazan boyunca "Beklenen Sensin" temasıyla yardımları gerçekleştireceklerini dile getiren Turan, "Türkiye Diyanet Vakfı olarak toplumsal dayanışma bilincini güçlendirmek ve depremzedelerin yaralarını sarmak için faaliyetlerimizin büyük çoğunluğunu deprem bölgesine yönlendirdik. Depremden etkilenmeyen illerimizdeki müftülüklerimiz ve şubelerimiz üzerinden yardım çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.