TEB’den 10 yılda 2 binden fazla girişimciye destek

2013'te hayata geçirdiği Girişim Bankacılığı ile inovatif iş fikirlerini ekonomiye kazandırmak ve girişimcilik ekosistemini geliştirmek için çalışan Türk Ekonomi Bankası (TEB), 10 yılda 2 binden fazla girişimciye destek verdi. Banka, bu girişimcilerin toplam 713.7 milyon TL yatırım almasına ve 191 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmesine aracılık etti. Programa katılan girişimcilerin yüzde 13'ünden fazlasını kadın girişimciler oluşturdu. Desteklenen girişimlerin yüzde 40'ının Anadolu kökenli olması bölgesel fırsat eşitliğini ve girişimcilik ruhunu her köşeye taşıma hedefinde elde edilen başarıyı gösteriyor. Bu yıl ise geniş yelpazede sunulan desteklerle 200 erken ve ileri aşama firmaya ulaşılarak girişimcilik ekosisteminde sürdürülebilir bir büyüme ve gelişim sağlanması amaçlıyor.TEB, Girişim Bankacılığı ile girişimcilere kapsamlı destek sunarak inovatif fikirlerin katma değerli işlere dönüşmesi, katma değerli işlerin yatırımcılarla buluşması ve hayata geçirilmesine katkıda bulunuyor. Girişim Bankacılığı çatısı altında girişimcilere özel finansal ürünlerinin yanı sıra eğitim, danışmanlık, networking, yurtdışına açılma gibi finansal olmayan hizmetler sunan TEB, tekno girişimciler, kadın girişimciler ve çevreci girişimciler için de özel hizmetler geliştiriyor. TEB Girişim Bankacılığı, girişimcileri her aşamada desteklemek üzere kapsamlı bir program yelpazesi sunuyor. Bu programlar girişimcilere iş fikirlerini gerçek dünyada uygulanabilir, sürdürülebilir ve başarılı işletmelere dönüştürmeleri için gereken her türlü desteği sunuyor.Ülke genelinde daha fazla girişimciye ulaşmak amacıyla temelleri İstanbul'da atılan Girişim Evi konseptini TİM iş birliğiyle Anadolu'nun farklı illerine de taşıyan TEB, bugün 7 ildeki TİMTEB Girişim Evleri ile Türkiye'nin en yaygın ve kapsamlı girişimcilik programlarının sahibi konumunda. TİM-TEB Girişim Evleri'nde teknoloji şirketlerinin sürdürülebilirliğini ve hızla büyümesini sağlamaya yönelik özgün programlar geliştirilirken Green Up Sürdürülebilir Yeşil Büyüme Programı ile sürdürülebilirlik konusunda çalışan girişimler destekleniyor. TİM-TEB Girişim Evleri ile teknoloji girişimlerinin sayısını artırma, işletme ömürlerini uzatma, yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracattaki payının çoğalması amaçlanıyor. Anadolu'daki teknoloji girişimcilerinin ekosistemdeki gücünü artırmak, girişimcilikte bölgesel fırsat eşitliğine katkı sunmak da hedefler arasında yer alıyor.Girişim Bankacılığı'nın 10 yılı ve gelecek vizyonuyla ilgili görüşlerini paylaşan TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz, şunları söyledi: "TEB Girişim Bankacılığı olarak 10 yılda ekosistemde elde ettiğimiz konum çalışmalarımızın başarısını teyit ederken, geleceğe yönelik sorumluluklarımızı da artırıyor. Biz banka olarak ülkemizin yenilikçi potansiyelinin tam anlamıyla ortaya çıkarması için destek sunuyoruz. Girişimcilerin seslerini duyurabilmeleri, yenilikçi fikirlerini ticarileştirebilmeleri, uluslararası başarı hikayeleri yazabilmeleri için gereken desteği ve kaynağı sağlıyoruz. Girişimciliğin ve inovasyonun Türkiye ekonomisindeki rolünü daha da güçlendirme hedefiyle desteğimizi daha da artırarak ülkemizin yenilikçi potansiyelini global alana taşımaya devam edeceğiz."TEB Girişim Bankacılığı'nın 10. yıl dönümü, bankanın yenilikçi ve girişimci ruhunu ekosistemin diğer paydaşlarıyla birlikte kutlamak üzere düzenlenen özel bir etkinlikle taçlandırıldı. TEB'in girişimcilik ekosistemine sunduğu katkıların yanı sıra programın bugüne kadar ulaştığı başarıların ve hedeflerinin vurgulandığı etkinlikte, girişimcilik ekosisteminin paydaşlarına destek ve katkılarından dolayı TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici ve TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.