Tedarik ve perakende oyunu bozuldu

REKABET Kurumu, hızlı tüketim malları perakendeciliğine ilişkin sektör incelemesini tamamladı. Ön raporda, hızlı tüketim malları perakendeciliği pazarındaki yoğunlaşmanın hızla arttığı, 4 teşebbüsten 3'ünün indirim market olduğu ürün listesinde özel markalı ürün ağırlığının diğer marketlerden daha fazla olduğu tespiti yapıldı. Perakendecilerin alıcı gücünü kötüye kullanmasının engellenmesi için yasal düzenleme, bağımsız idari otoriteye ihtiyaç bulunduğu vurgulandı. Kurum, nihai raporunu da bayramdan sonra açıklayacak. Özel markalı ürünlerin küçük ve orta ölçekli üreticiler ya da çiftçiye ürettirildiği belirtilerek, "Teşebbüslerin alıcı gücünü kötüye kullanmadığının garanti altına alınması, marketler arasındaki rekabete de olumlu yansıyarak fiyatların düşmesine katkı sağlayacaktır" denildi. Raporda, perakendecilerin çeşitli isimler altında tedarikçilerden bedel aldığı, sözleşmede tek taraflı değişiklikler yaptığı tespitleri de yer aldı. İndirim marketleri tarafından tasarlanan bu ürünlerin ürettirildiği, perakende seviyedeki gücünün de etkisiyle indirim marketlerin bu satıcılar karşısında önemli bir alıcı gücüne sahip olduğu belirtildi. Perakendecilerin çeşitli isimler altında tedarikçilerden bedel almasının, ödeme vadelerinin uzun olmasının, sözleşmede tek taraflı değişiklik yapılması gibi uygulamaların alıcı gücü kaynaklı haksız ticaret uygulamalarına örnek olabileceği bildirildi.