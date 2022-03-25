Tek tıkla Ramazan yardımı

RAMAZAN
ayı başlamadan birçok firma çalışanlarına destek olmak ve yardımlaşma ayının gerekliliklerini yerine getirmek için planlarını hızlandırdı. Bu süreçte MetropolCard
da tek tıkla özel gıda yardımı, Ramazan kolisi gibi taleplere cevap veriyor. 81 ilde en yaygın yerel market ağına sahip olan MetropolCard'ın GiftPay hizmetiyle tek tıkla özel gıda yardımı, Ramazan kolisi gibi seçeneklere hızlı ve avantajlı bir şekilde ulaşılabiliyor. MetropolCard'a özel avantajlı alışveriş kodları sayesinde; Migros
, Carrefour
ve A101
ile Ramazan Ayına özel gıda yardımı, Ramazan kolisi gibi tüm talepler, tek tıkla destek sağlanıyor.