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Giriş Tarihi: 26.3.2022

Tek tıkla Ramazan yardımı

ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Tek tıkla Ramazan yardımı
RAMAZAN ayı başlamadan birçok firma çalışanlarına destek olmak ve yardımlaşma ayının gerekliliklerini yerine getirmek için planlarını hızlandırdı. Bu süreçte MetropolCard da tek tıkla özel gıda yardımı, Ramazan kolisi gibi taleplere cevap veriyor. 81 ilde en yaygın yerel market ağına sahip olan MetropolCard'ın GiftPay hizmetiyle tek tıkla özel gıda yardımı, Ramazan kolisi gibi seçeneklere hızlı ve avantajlı bir şekilde ulaşılabiliyor. MetropolCard'a özel avantajlı alışveriş kodları sayesinde; Migros, Carrefour ve A101 ile Ramazan Ayına özel gıda yardımı, Ramazan kolisi gibi tüm talepler, tek tıkla destek sağlanıyor.
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Tek tıkla Ramazan yardımı
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