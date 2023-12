Teknolojiyle enerji tüketimini % 30’a kadar azaltıyor

Türkiye'de iklim krizinin etkilerini azaltmak için tüm şirketler seferber oldu. Karbon ayak izini azaltmak için yenilenebilir enerjiye geçen şirketler arasında olan Vodafone, tüm veri merkezlerini 'yeşil' sınıfına soktu. Veri merkezlerinde yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanan şirket, Red Enerji ile her ölçekten işletmenin enerji tüketimini yüzde 30'a kadar azaltıyor. Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ile hem sürdürülebilirlik çalışmalarını hem de finansal sonuçlarını değerlendirdik…Nisan-eylül dönemini kapsayan yarıyıl çeyrek sonuçlarına göre, servis gelirlerimiz 20.8 milyar TL, FAVÖK 8 milyar TL olarak gerçekleşti. Mobil abone sayımız 25.4 milyona, sabit genişbant abone sayımız 1.4 milyona ulaştı. Faturalı abone ise 19.1 milyona yükseldi. Dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız 17 milyonu aşarken, bunların aylık toplam etkileşimi 415 milyona ulaştı. Ülkemizin dijitalleşmesi için dijital altyapıların kalitesi ve yaygınlığı önem taşıyor. Bunun için mobil teknolojilerde eskiyen teknolojilerin yerini 4.5G'ye bırakması ve 5G'ye geçişin planlanması gibi adımların önceliklendirilmesi gerekiyor.'Dijital Satış Kanalları' konseptini devreye aldık. İşletme ve KOBİ müşterilerimizin 'Dijital Danışman' çözümü ile anında müşteri danışmanlarına bağlanıp soru sormasına olanak sağlıyoruz. Kurumsal müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu ürünleri herhangi bir fiziksel etkileşime gerek olmadan tamamen çevrimiçi olarak seçmesine rehberlik ediyoruz. Kurumsal müşterilere uygulama üzerinden tarife görüntüleme ve ek paket alma hizmetleri sunarken, yapay zekâ destekli otomasyonumuzla kişiye özel teklifler öneriyoruz.Operasyonlarımızdan kaynaklı sera gazı emisyonlarının azaltılmasının yanı sıra geliştirdiğimiz IoT çözümleri ile müşterilerimizin iş süreçlerini daha verimli yöneterek enerji tüketimini ve karbon ayak izini azaltmasına katkı sağlıyoruz. Örneğin Red Enerji, klimaların uzaktan kontrol edilerek istenen dereceye otomatik ayarlanabilmesi, iç-dış aydınlatmaların tek tuşla uzaktan yönetilebilmesi, geçmişe yönelik tüketimin görülebilmesi, reaktif enerji takibinin sağlanması gibi pek çok fonksiyonu olan, uçtan uca tasarlanmış bir IoT çözümü. 400'den fazla lokasyonda kullanılıyor. Red Enerji ile her ölçekten işletmenin enerji tüketimini yüzde 30'a kadar azaltıyoruz.Bu bir Dijital Tarım İstasyonu. Bu istasyon, çiftçilere tarımsal işlemlere dair sulama ve gübreleme zaman önerileri sunuyor. Toprak sıcaklığı ve nemine bağlı tohum ekim zamanı öneriyor; gübreleme, ilaçlama, budama, hasat zamanına yönelik iş planlaması yapılmasına yardımcı oluyor. Bu çözümle, üretim ve kalitede en az yüzde 25'lik artış gerçekleştirilebiliyor, üretim maliyetlerinde ise yüzde 50'ye kadar tasarruf sağlanabiliyor. İşletmelerimize hava şartlarına da bağlı olarak sulamada yüzde 20-30 verimlilik, sağladık. Bu projemizle 13 binden fazla üreticimize ulaştık.Kurumsal müşterilerimiz baştan uca dijital bir deneyimle mobil hatlarını satın alabiliyor. Onlar için uçtan uca dijital hat satın alma ve hat taşıma kanalını da açtık. İşletmeler herhangi bir ıslak imza olmaksızın e-devlet üzerinden sözleşme imzalayabiliyor. KOBİ'lerimiz kâğıt işleri ile uğraşmadan, hattını kolayca taşıyabiliyor.Özel Bulut, Genel Bulut ve Hibrit Bulut çözümlerimizi esnek, ölçeklenebilir ve kullandığın kadar öde modelinde müşterilerimiz ile buluşturuyoruz. Bulut teknolojileri sayesinde işletmeler geleneksel sistem odaları yatırımlarından kurtuluyor, artık artan ya da azalan iş hacimlerine paralel sürekli yatırım yapmak zorunda kalmıyor. Değişik lokasyonlardaki sunucuları tek bir çatı altında toplayan Sanal Sunucu hizmetimiz, işletmelere ait bilgileri, uygulamaları ve IT bileşenlerini Vodafone Veri Merkezi'nde bulunan sunuculardan oluşan yedekli bulut altyapısı üzerinde, birbirinden bağımsız ve izole olarak barındırmasını sağlıyor. Vodafone Business olarak müşterilerimizin birden çok bulut tedarikçisinden kullandığı çoklu bulut ortamını yönetmesi için tek bir yönetim ortamı sunuyoruz. Hizmetlerimizi servislere özel araçlar üzerinden 180'nin üzerinde metrik ile izliyoruz.Uçtan uca siber güvenlik çözümü sunuyoruz. Örnek vermek gerekirse; Siber Güvenlik Operasyon Merkezimiz ve uzman analistlerimizle birlikte işletmelerin 7/24 siber olaylarının izlenmesini, raporlanmasını ve gerektiğinde şüpheli olaylarına müdahale edilmesini sağlıyoruz. Güvenli Erişim Yönetimi, bir diğer deyişle PAM çözümümüzle işletmelerin yetkili hesaplarını güvende tutarak olası veri sızıntılarının önüne geçiyoruz. Güvenlik Duvarı, DDOS Atak Önleme ve diğer altyapı çözümlerimizle olası zararlı içeriklerin ve hedefli siber saldırılarının önüne geçiyoruz. Tekil sayacak olursak 150'den fazla ürün paketi ile güvenlik hizmetleri sağlıyoruz.