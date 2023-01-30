Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü kuruldu

TÜBİTAK Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü Tanıtım ve İş Birliği Protokolü imza töreni Konya'da gerçekleştirildi.
Enstitü iklim değişikliğinin etkilerinin ve beraberinde getirdiği gıda, su, enerji arzı gibi çeşitli güçlüklerin derinden yaşandığı bir dönemde, iklim değişikliğine uyum ve adaptasyon alanında ülke çapındaki araştırmaları koordine edecek. Enstitü ayrıca Türkiye'nin yeşil kalkınma sürecinde iklim değişikliği odaklı çalışmalar yürütüp, 2053 net sıfır emisyon hedefine yönelik üniversite, kamu araştırma merkez ve enstitülerinde oluşan bilgi birikimi ve teknolojileri sanayi ile iş birliği yaparak Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi ürün ve çözümlere dönüştürecek.
Enstitü, yenilebilir ve temiz enerji, iklim değişikliği odaklı gelecek senaryoları ve modellemeler ile sosyal politika araştırmaları gibi alanlara odaklanacak. Temiz, erişilebilir ve güvenli enerji arzı araştırmalarına güneş, rüzgar, jeotermal enerjileri ve hidrojen çalışmaları dahil olacak. Ayrıca çevre, biyoçeşitlilik, yeşil ve sürdürülebilir tarım odağındaki gereksinimlere yönelik araştırma tabanlı çözümler geliştirilecek. Bu odak alanlarda Ar-Ge çalışmalarını planlayacak, koordine edecek, kamunun politika geliştirme süreçlerine katkı sağlayacak. Asli görevlerini yerine getirirken ise "birlikte geliştirme ve birlikte başarma" düsturu çerçevesinde ekosistemin tüm paydaşları ile birlikte çalışacak.
KARAPINAR GES, TÜRKİYE'NİN VE AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK
Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen iş birliği protokolünde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, OSB'lerde yeşil dönüşümün önemine dikkat çekerken Karapınar'da yapımına devam edilen GES projesinin Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyüğü olacağını söyledi. Bakan Kurum, "Yeşil OSB'ler, sanayide yeşil dönüşüm, ülkemizin hedefleri açısından çok kritik önemdedir. Tüm OSB'lerimizi sıfır atığa uyumlu hale getirmek, endüstriyel simbiyozu hakim kılmak, sanayiden kaynaklı hiçbir kirliliğe müsaade etmeyecek yatırımları yapmak çok önemli, çok değerli. Bu manada Konya'mızda Türkiye'nin ilk sıfır atık sanayi sitesini, yenilenebilir enerji uygulamaları, yeşil altyapı uygulamalarıyla birlikte kuruyoruz. Bu örnek çalışmayı şu an ülkemizin 29 iline yaygınlaştırıyoruz. Yine temiz enerji dedik. Enerji kaynaklarının tükenmekte olduğu bu dönemde temiz enerji üretimi hem stratejik hem de hayati bir öneme sahip. Türkiye olarak, enerji dönüşümünde, yenilenebilir enerjide ve enerji verimliliğinde büyük bir başarı hikâyesi yazıyoruz. Toplam kurulu gücünde yenilenebilir enerjinin payı %54,3 olan ülkemiz, bu alanda dünyada 12'nci, Avrupa'da 5'incidir. Temiz enerji üretim kapasitemizi her geçen gün artırıyoruz. Bu amaçla, Konya Karapınar'ımızda yeşil kalkınma devrimine karbon emisyonunu azaltarak katkı sağlaması için faaliyete giren Güneş Enerji Santralimiz, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali olacak. Toplamda 3 bin kişiye istihdam oluşturan Karapınar GES tamamlandığında, enerji üretimimizde güneş enerjisinin payı yüzde 20'ye çıkacak" dedi.
'İKLİM KANUNU'
Cumhuriyetin 100. yılında İklim Kanunu'nun Meclisten çıkmasının en büyük arzuları olduğunu belirten Bakan Kurum, "Tabi tüm bu çalışmaların hızlanmasında, seri bir şekilde Türkiye'yi kuşatmasında en önemli adım İklim Kanunu'muz olacaktır. Komisyon başkanımız da buradalar. Başkanımıza da ifade etmek isterim ki, Cumhuriyetimizin 100. yılında İklim Kanunu'nun TBMM'den çıkması, ülkemizin, yavrularımızın geleceği adına en büyük arzumuz.
İnşallah bu kanun sayesinde, iklim konusunda her karar daha hızlı alınacak, her adım daha hızlı ve etkin şekilde atılacak. Ülkemiz şu anda; yenilenebilir enerji teknolojileri, enerji depolama, karbon tutma ve depolama, şehir planlama teknolojileri, yeşil altyapı çözümleri başlıklarında çok büyük çalışmalar yürütüyor. Tüm bu ve benzeri çalışmalarda hocalarımızın ve kurumlarımızın en büyük destekçisi olmaya devam edeceğimizi özellikle belirtmek istiyorum.
Ben inanıyorum ki enstitümüz, ülkemizin yeşil sanayi, temiz teknoloji ve temiz enerji üretimine büyük katkılar sağlayacaktır. Buradan genç araştırmacılarımıza da bir müjde vermek istiyorum. İklim değişikliği alanında çalışan genç araştırmacılarımız için, enstitümüzle birlikte burs programını açacağız, gençlerimizi destekleyeceğiz" diye konuştu.
Tanıtım töreninde TÜBİTAK ve İklim Değişikliği Başkanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi olarak üç kurum arasında İş Birliği Protokolü imzalandı.