Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü kuruldu

Ben inanıyorum ki enstitümüz, ülkemizin yeşil sanayi, temiz teknoloji ve temiz enerji üretimine büyük katkılar sağlayacaktır. Buradan genç araştırmacılarımıza da bir müjde vermek istiyorum. İklim değişikliği alanında çalışan genç araştırmacılarımız için, enstitümüzle birlikte burs programını açacağız, gençlerimizi destekleyeceğiz" diye konuştu.

Tanıtım töreninde TÜBİTAK ve İklim Değişikliği Başkanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi olarak üç kurum arasında İş Birliği Protokolü imzalandı.