Temiz enerjide Türkiye dünya devleri arasında! En temiz enerji Türkiye’de

Türkiye'nin temiz enerji üretimi konusundaki çalışmaları Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan, 3 aylık ekonomi, siyaset ve kültür dergisi BRIQ dergisindeki ''Türkiye'nin güncel iklim stratejisinin ana yönelimi'' başlıklı makalede incelendi. Birçok ulusal ve uluslararası kaynaktan referansların yer aldığı makaleye göre Türkiye güneş enerjisi konusunda da tüm dünyaya örnek olacak çalışmaları hayata geçirdi. Güneş enerjisi üretimindeki artış ise, 2010-2019 döneminde 0'dan 10.92 terawatt'e çıktı. Başka bir deyişe 9 yılda güneş enerjisi üretimi yüzde 236 oldu. Bu bağlamda, Türkiye'nin güneş enerjisi ile su ısıtma kapasitesi Çin ve ABD'den sonra üçüncü sırada yer aldı. Hidroelektrik üretimi ise, yıllık ortalama yüzde 9.88 artış oranıyla 1970 yılında 3.3 terawatt'tan 2019 yılında 89.16 terawatt'a yükseldi Türkiye, hidroleketrik güç üretiminde Avrupa ülkeleri arasında ikinci, dünya ülkeleri arasında ise 9. sıraya yükseldi.

AR-GE'NİN ÖNEMİ

Makalede devletin artan destekleri sayesinde Türkiye'nin temiz enerji teknolojisi kapasite ve üretiminde dünya devlerinin arasına katıldığı belirtilerek, ''Bütün bu bulgulardan yola çıkarak söylenebilir ki Türkiye, ekolojik uygarlık projesinin gelişmekte olan dünyadaki doğal liderlerinden biri olarak yükselmektedir'' denildi. Özellikle Ar-Ge çalışmalarına verilen desteğe de dikkat çekildi. Sadece 2013-2019 döneminde çevre konusunda Ar-Ge harcamalarında yüzde 160 artış sağlandı. 2013'te 83 milyon 577 bin 115 TL olan Ar-Ge harcamaları 2019'da 217 milyon 983 bin 249'a yükseldi.