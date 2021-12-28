Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Temiz enerjide Türkiye dünya devleri arasında! En temiz enerji Türkiye'de
Giriş Tarihi: 28.12.2021 09:22 Son Güncelleme: 28.12.2021 09:32

Temiz enerjide Türkiye dünya devleri arasında! En temiz enerji Türkiye'de

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Temiz enerjide Türkiye dünya devleri arasında! En temiz enerji Türkiye’de

Birleşmiş Milletler'in (BM) sürdürülebilir kalkınma için belirlediği 17 hedef arasında en önemli başlıklardan biri olan ''Erişebilir ve temiz hava'' konusunda Türkiye büyük bir atılım gerçekleştirdi. Türkiye rüzgâr, güneş ve hidroelektrik enerjisi üretiminde adeta bir devrimi hayata geçirdi. Rüzgar enerjisi üretimi 21 yılda yüzde 216 arttı. 1998 yılında 0.01 terawatt olan üretim 2019'da 21.7 terawatt'a çıktı. Böylelikle, Türkiye rüzgâr enerjisi kapasitesi ve ekipman üretiminde dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldı.

Türkiye'nin temiz enerji üretimi konusundaki çalışmaları Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan, 3 aylık ekonomi, siyaset ve kültür dergisi BRIQ dergisindeki ''Türkiye'nin güncel iklim stratejisinin ana yönelimi'' başlıklı makalede incelendi. Birçok ulusal ve uluslararası kaynaktan referansların yer aldığı makaleye göre Türkiye güneş enerjisi konusunda da tüm dünyaya örnek olacak çalışmaları hayata geçirdi. Güneş enerjisi üretimindeki artış ise, 2010-2019 döneminde 0'dan 10.92 terawatt'e çıktı. Başka bir deyişe 9 yılda güneş enerjisi üretimi yüzde 236 oldu. Bu bağlamda, Türkiye'nin güneş enerjisi ile su ısıtma kapasitesi Çin ve ABD'den sonra üçüncü sırada yer aldı. Hidroelektrik üretimi ise, yıllık ortalama yüzde 9.88 artış oranıyla 1970 yılında 3.3 terawatt'tan 2019 yılında 89.16 terawatt'a yükseldi Türkiye, hidroleketrik güç üretiminde Avrupa ülkeleri arasında ikinci, dünya ülkeleri arasında ise 9. sıraya yükseldi.

AR-GE'NİN ÖNEMİ

Makalede devletin artan destekleri sayesinde Türkiye'nin temiz enerji teknolojisi kapasite ve üretiminde dünya devlerinin arasına katıldığı belirtilerek, ''Bütün bu bulgulardan yola çıkarak söylenebilir ki Türkiye, ekolojik uygarlık projesinin gelişmekte olan dünyadaki doğal liderlerinden biri olarak yükselmektedir'' denildi. Özellikle Ar-Ge çalışmalarına verilen desteğe de dikkat çekildi. Sadece 2013-2019 döneminde çevre konusunda Ar-Ge harcamalarında yüzde 160 artış sağlandı. 2013'te 83 milyon 577 bin 115 TL olan Ar-Ge harcamaları 2019'da 217 milyon 983 bin 249'a yükseldi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Temiz enerjide Türkiye dünya devleri arasında! En temiz enerji Türkiye'de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA