Temmuz zammına refah payı eklenecek

Milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetim, iş göremezlik geliri alanların beklediği Ramazan Bayramı ikramiyeleri 27-29 Nisan'da hesaplara yatacak. SSK'lı işçi emeklileri için günleri 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan'da olacak. Memur emeklileri hem bayram ikramiyeleri hem de mayıs aylıklarını 29 Nisan'da alacak. Memur ve emekliye temmuzda ek zam da kesinleşti. Ek zamma sosyal refah ve denge payı da eklenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bunun için temmuzda düzenleme yapılacağını açıkladı. Bakan Bilgin, "Yılbaşında en düşük emekli aylığını 1.500 TL'den 2.500 liraya getirmiştik. Yüzde 30'un üstünde enflasyon farkını içeren bir artış gerçekleştirtik. Temmuzda da emeklilerimizi koruyacak benzeri bir düzenleme yapacağız" dedi. Bakan Bilgin, ücret artışları değerlendirilirken kamu çalışanlarına enflasyon farkının üzerine sosyal denge ve refah payı eklenerek değerlendirileceğini söyledi.SSK, Bağ-Kur emekli aylığı ve memur zammı haziran ayı enflasyon verileri ile netlik kazanacak. Üç aylık enflasyon yüzde 22.81 olarak gerçekleşirken, Merkez Bankası'nın anketi 6 aylık enflasyon hesabı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuzda yüzde 34.62 zam alacağını ortaya çıkardı.