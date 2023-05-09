TESK Başkanı Palandöken’den Bakan Bilgin’e teşekkür ziyareti

Toplantının ardından konuşma yapan Palandöken, Bakan Bilgin'e teşekkür ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, "EYT ülkemiz için gerçekten çok önemli bir meseleydi. Yaklaşık 2.5 milyon insanı ilgilendiriyordu. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili en büyük problem sosyal güvenlikteki prim eşitlenme sayısıydı. SSK'lılar 7200 günde, esnaf ve sanatkarlar 9000 gün içerisinde emekli olabiliyorlardı. Dolayısıyla kadınlar 50 yaşında, erkeklerde 55 yaşında SSK'dan emekli oldu. Ancak esnaf sanatkarın bir bölümü gün fazlalığından kaynaklı EYT' den yararlanamadı. SGK' nın kuruluş amaçlarından en önemlisi norm birliği sağlanarak Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur' lunun aynı haklardan yararlanmasıdır. Şimdi bunu 7200 günle birlikte sağladık" diye konuştu.

"NORM BİRLİĞİ SAĞLANDI"

Norm birliğinin esası olan 7200 gün ile 9000 gün halledildi. Bundan sonraki süreçte Sayın Bakanla birlikte bu konunun mutfağında incelenip hangi sorunların bundan sonraki sosyal güvenlikle aksaklıkların giderilmesiyle ilgili bir çalışma başlatacağız. Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin, aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanının bu konudaki söylemleriyle norm birliği halledilmiş durumdadır. İnşallah bundan sonraki süreçte böyle problemlerle karşılaşmamız mümkün olmayacak" ifadesini kullandı.

Palandöken, düzenlemeyle birlikte 1 milyonu aşkın insanın EYT'den yararlanabileceğini varsaydıklarını söyledi.

"STAJ MAĞDURİYETİ İLE İLGİLİ MÜZAKEREDE BULUNDUK"

Staj mağduriyeti olarak adlandırılan konuya ilişkin müzakerede bulunduklarına dikkati çeken Palandöken, "Sadece vergi dairesine kayıt olmuş dolayısıyla ben artık Sosyal Güvenlik Kurumu'na, Bağ-Kur' a kayıt oldum, emekli olurum düşüncesi ama primlerini yatırmamış. Vatandaş, esnaf diyor ki; bu primlerimizi ihya edelim, hem devletin bir geliri olsun hem de biz bu haklardan yararlanalım" dedi.