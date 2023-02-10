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Giriş Tarihi: 10.2.2023 15:35

TGS'den depremzedelere destek kampanyası

Türk Hava Yolları (THY) ve HAVAŞ ortaklığındaki yer hizmetleri sağlayıcısı Turkish Ground Services (TGS) depremzedeler yararına yardım kampanyası başlattı.

AA
TGS’den depremzedelere destek kampanyası

Turkish Ground Services (TGS) yönetimince çalışanlara gönderilen mesajda, yardım kampanyasının tüm istasyonlar ve genel müdürlük bünyesinde eş zamanlı gerçekleştirileceği belirtildi.

Ülke ve millet olarak son bir asrın en üzücü afetlerinden birini yaşadıklarına yer verilen mesajda şunlar kaydedildi:

"Gün birlik olma, yardımlaşma ve yaraları sarma zamanı. Bu zor günleri yine birlik ve beraberlik içinde dayanışma ile aşacağımıza yürekten inanıyoruz. Deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını bir nebze olsun sarmak için AFAD ve Kızılay koordinasyonunda afetzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere yardım kampanyamızı başlatıyoruz.

İhtiyaç duyulan yardım malzemelerinin toplanarak ilgili birimlerle koordine edilmek suretiyle en kısa sürede deprem bölgelerine emniyetli bir şekilde ulaştırılmasını hedefliyoruz. Büyük TGS ailesi olarak hizmet verdiğimiz tüm istasyonlarımız ve genel müdürlüğümüz bünyesinde eş zamanlı olarak yürüteceğimiz yardım kampanyası,15 Şubat Çarşamba günü mesai bitimine kadar devam edecektir."

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TGS'den depremzedelere destek kampanyası
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