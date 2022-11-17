THY Avrupa’da ’Platin İşletme Sertifikası’ alan ilk havayolu oldu

THY TERMİNALİ A SINIFI BİR BİNA

Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'nda bulunan ve çevreci nitelikleri ile öne çıkan OC- Ekip Terminali, 2000'e yakın ofis çalışanının, yoğun günlerde de yaklaşık 1000 kokpit ve 4500 kabin ekibinin eş zamanlı kullanabildiği A sınıfı ofis ve terminal binasıdır. Ekip terminali bölümü, pilot ve kabin memurlarının ana terminal binasına uğramadan, uçuş öncesi ekipteki diğer çalışanlarla buluşup gerekli hazırlıklarını yaptıkları, uçuş zamanına kadar 14.500 m2'lik Lounge alanında zaman geçirebildikleri, 7 gün 24 saat açık restoranda yemek yiyebildikleri ve oradan direkt uçağa geçebildikleri bölümdür. Bina, çevreci yapısıyla havayolu tesisleri içerisinde en güncel yeşil bina derecelendirmesi olan LEED v4.1 O+M: EB işletme sertifikasına sahiptir.

OC-EKİP TERMİNALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE ÖNEM VERİYOR

OC-Ekip Terminali için temin edilen LEED v4.1 O+M: EB Platin İşletme Sertifikası ile enerji, su, malzeme ve iç mekân kalitesi performanslarını iyileştirerek çevresel etkilerini sürekli bir şekilde azaltmak amaçlanmıştır. Enerji, su verimliliği ve iç mekân kalitesinin iyileştirilmesi; OC-Ekip Terminali binasının işletme maliyetlerini düşürerek, sürdürülebilir hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. İlave olarak sertifika alım sürecinde belirlenen kriterlerin bir işletme kültürü olarak benimsenerek daimî bir şekilde bütün binalarda uygulanması bayrak taşıyıcı markanın en büyük hedefleri arasındadır.