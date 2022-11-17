THY Avrupa’da ’Platin İşletme Sertifikası’ alan ilk havayolu oldu

Türk Hava Yolları OC-Uçuş Ekipleri Terminali Binası için tamamlanan süreç sonrası bayrak taşıyıcı havayolu platin işletme sertifikasına sahip dünyada üçüncü, Avrupa'da ise birinci havayolu oldu. İşletilen binalarda işe verilen önem ve gösterilen özen neticesinde alınan bu sonuç, Türk Hava Yolları'nı sektörün diğer markaları arasında pozitif ayrıştırdı.
"PLATİNİUM SERTİFİKASINA SAHİP İLK HAVAYOLU OLMAK BU NOKTADA ÇOK DEĞERLİ BİR GÖSTERGE"
Alınan sertifika ile ilgili Türk Hava Yolları Genel Müdür (İnsan Kaynakları) Yardımcısı Abdulkerim Çay "Dünyada en çok ülkeye uçan havayolu olarak çevre dostu operasyonlarımızı yalnızca uçuşlarımızda değil çalışma alanlarımızda da geliştiriyoruz. Avrupa'da, Leed derecelendirmelerinin en yüksek seviyesi olan platinium sertifikasına sahip ilk havayolu olmak bu noktada çok değerli bir gösterge. Türk Hava Yolları ailesi olarak dünyamızın geleceğine odaklanmaya devam edeceğiz." dedi.
THY TERMİNALİ A SINIFI BİR BİNA
Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'nda bulunan ve çevreci nitelikleri ile öne çıkan OC- Ekip Terminali, 2000'e yakın ofis çalışanının, yoğun günlerde de yaklaşık 1000 kokpit ve 4500 kabin ekibinin eş zamanlı kullanabildiği A sınıfı ofis ve terminal binasıdır. Ekip terminali bölümü, pilot ve kabin memurlarının ana terminal binasına uğramadan, uçuş öncesi ekipteki diğer çalışanlarla buluşup gerekli hazırlıklarını yaptıkları, uçuş zamanına kadar 14.500 m2'lik Lounge alanında zaman geçirebildikleri, 7 gün 24 saat açık restoranda yemek yiyebildikleri ve oradan direkt uçağa geçebildikleri bölümdür. Bina, çevreci yapısıyla havayolu tesisleri içerisinde en güncel yeşil bina derecelendirmesi olan LEED v4.1 O+M: EB işletme sertifikasına sahiptir.
OC-EKİP TERMİNALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE ÖNEM VERİYOR
OC-Ekip Terminali için temin edilen LEED v4.1 O+M: EB Platin İşletme Sertifikası ile enerji, su, malzeme ve iç mekân kalitesi performanslarını iyileştirerek çevresel etkilerini sürekli bir şekilde azaltmak amaçlanmıştır. Enerji, su verimliliği ve iç mekân kalitesinin iyileştirilmesi; OC-Ekip Terminali binasının işletme maliyetlerini düşürerek, sürdürülebilir hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. İlave olarak sertifika alım sürecinde belirlenen kriterlerin bir işletme kültürü olarak benimsenerek daimî bir şekilde bütün binalarda uygulanması bayrak taşıyıcı markanın en büyük hedefleri arasındadır.