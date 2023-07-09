THY borsada da yabancının gözbebeği

Türkiye'ninhavadaki gururu olan, yolcu ve uçuş sayısında rekor üstüne rekor kırıp, Avrupa'nın en fazla uçuş yapan üçüncü şirketi haline gelen Türk Hava Yolları (THY), Borsa İstanbul'da da yabancı yatırımcının ilk tercihi haline geldi. Piyasa değeri 300 milyara dayanan THY'nin hisseleri endeksin çok üzerinde getiri sağlarken, şirket yabancı yatırımcının da ilk tercihi haline geldi. Yabancı yatırımcılar haziran ayında Borsa İstanbul'da 922.3 milyon dolarla son 31 ayın en yüksek net alımını gerçekleştirdi. 16-23 Haziran haftasında ise 398.8 milyon dolarla 12 Kasım 2021'den bu yana haftalık bazda en yüksek yabancı alımı gerçekleşti. Yabancıların haziran ayında en fazla net alım yaptığı hisse senedi ise THY oldu. Hissede 2 milyar 150 milyon dolarlık alım, 1 milyar 965 milyon dolarlık satış yapılarak nette 185.2 milyon dolarlık yeni pozisyon açıldı. THY'nin ardından en fazla net alım yapılan hisseler 151.7 milyon dolarla Koç Holding ve 88.8 milyon dolarla BİM oldu. Türk Hava Yolları'nın hisseleri, Borsa İstanbul'da endeksin çok üstünde getiri sağladı. Borsa İstanbul geçen haftanın son işlem gününde 6.187 puanla kapanış rekoru kırarken, 6.223'le de tarihi zirveyi yeniledi. Borsa İstanbul son 1 haftada yüzde 7.4 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. THY hisselerinde geçen hafta yaşanan yükseliş ise yüzde 11.1 olarak gerçekleşti.Son 1 yılda endeks yüzde 155, THY yüzde 337 yükseldi. Son 3 ayda da endeksin getirisi yüzde 25.64'te kalırken, THY'deki artış yüzde 68.9'a ulaştı. Pandeminin ilk etkisinin görüldüğü 23 Mart 2020'den bu yana ise endeks yüzde 635 yükselirken, THY'deki artış yüzde 2.691'e çıktı. THY'nin pandemi döneminde 10.6 milyar TL olan piyasa değeri, şu an 297 milyara ulaştı.