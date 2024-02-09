Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri THY dijital "TK Cüzdan" uygulamasını hizmete sundu
Giriş Tarihi: 9.2.2024 10:57 Son Güncelleme: 9.2.2024 10:58

THY dijital "TK Cüzdan" uygulamasını hizmete sundu

Türk Hava Yolları (THY), Miles&Smiles üyelerinin ödeme ve iade süreçlerini hızlı ve kolayca tamamlayabileceği yeni dijital ürünü "TK Cüzdan" uygulamasını hayata geçirdi.

AA
THY dijital TK Cüzdan uygulamasını hizmete sundu

Türk Hava Yolları (THY), Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi olan THY, dijital alanda yolcularına sunduğu hizmetlere bir yenisini ekledi ve "TK Cüzdan" uygulamasını başlattı.

Özel yolcu programı Miles&Smiles üyelerinin kullanımına açtığı "TK Cüzdan" ile kolay ödeme ve iade işlemlerini daha hızlı yapma imkanı sağlayan THY, yolcularına mobil uygulama ve web sitesi üzerinden satın aldıkları bilet ve ek hizmet işlemlerinin iadesinde, iade bedelinin üzerinde TK Para kazanma teklifi de sunuyor.

THY online kanalları üzerinden Türk lirası, avro, Amerikan doları ve İngiliz sterlini gibi dört farklı para birimi seçeneği ile sunulan "TK Cüzdan" aracılığıyla iade işlemlerinden kazanılan TK Paralar, hızlı ve güvenli bir şekilde kullanılabiliyor.

"YENİLİKLER SUNMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı Ahmet Olmuştur, dijitalleşme hedefleri doğrultusunda kendilerini sürekli geliştirdiklerini belirterek, "Yolcularımızın seyahatlerini kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçirmek için çalışmaktayız. Hizmetlerimizi daha ulaşılabilir kılarak misafirlerimizin seyahat deneyimlerine konfor katacak yenilikler sunmaya devam ediyoruz. Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden kullanılan dijital hizmetlerimize bir yenisini daha ekleyerek 'TK Cüzdan'ı dijital ödeme yöntemlerimiz arasına aldık." ifadelerini kullandı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
TokenFlex Kesintisiz Bir Ödeme Deneyimi Sunuyor
TokenFlex Kesintisiz Bir Ödeme Deneyimi Sunuyor
ARKADAŞINA GÖNDER
THY dijital "TK Cüzdan" uygulamasını hizmete sundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA