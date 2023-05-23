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Giriş Tarihi: 24.5.2023

THY ile TUSAŞ anlaştı

THY ile TUSAŞ anlaştı
TÜRK Hava Yolları'nın (THY) iştiraki Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme A.Ş. (TAFA) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) arasında 20 adet tek motorlu pilot eğitim uçağı için anlaşma imzalandı. THY'nin 2033'de toplam pilot ihtiyacının 11 binin üzerinde olması bekleniyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "TAFA'nın yıllık yeni öğrenci kontenjanı 200. Bu sayıyı ilk etapta 300'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bizim gelecek 10 yıllık planlarımız arasında pilot ihtiyacımız yıllık ortalama 1000 kişi. Yılda 2 bin pilot yetiştirirsek 1.000 kişi THY'de diğerleri de başka ülkelerde istihdam edilebilir" dedi. TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil de, "Sivil pilotlar yetiştirmek amacıyla TAFA ile güçlerimizi birleştiriyoruz. THY'nin pilot eğitimlerini karşılayacak, eğitim uçaklarını yerli ve milli imkânlarımızla tesislerimizde üreteceğiz" diye konuştu.
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THY ile TUSAŞ anlaştı
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