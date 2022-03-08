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Giriş Tarihi: 9.3.2022

THY kadınların omzunda yükselecek

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY kadınların omzunda yükselecek
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın çalışanlarla bir araya gelen Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, en çok kadın çalışanı olan şirketlerin başında gelen THY'nin kadınların omuzunda yükselmeye devam edeceğini söyledi. THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki operasyon binasında düzenlenen etkinliğe THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile birlikte katılan Prof. Dr. Ahmet Bolat, toplu fotoğraf çekiminin ardından çalışanlara çeşitli hediyeler takdim etti. THY ailesinde kadınların işgücüne katkısını çok önemsediklerini ve markaya yaptıkları katkılarını minnetle takdir ettiklerini ifade eden Bolat, "Ülkemizde en çok kadın çalışanı barındıran şirketlerden biri olarak markamızın kadınların omzunda yükseleceğine inanıyor, onlara huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı sağlamak için tüm birimlerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayatın her alanında gücünü kanıtlamış Türk Hava Yolları kadın çalışanlarımız ile her daim gurur duyuyor, bu özel günlerini gönülden kutluyorum" dedi. Fotoğraf ve video çekimlerine 700'den fazla kadın çalışan katıldı.

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THY kadınların omzunda yükselecek
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