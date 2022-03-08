THY kadınların omzunda yükselecek

8 Mart Dünya Kadınlar Günü
kapsamında kadın çalışanlarla bir araya gelen Türk Hava Yolları
(THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat
, en çok kadın çalışanı olan şirketlerin başında gelen THY'nin kadınların omuzunda yükselmeye devam edeceğini söyledi. THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki operasyon binasında düzenlenen etkinliğe THY Genel
Müdürü Bilal Ekşi
ile birlikte katılan Prof. Dr. Ahmet Bolat, toplu fotoğraf çekiminin ardından çalışanlara çeşitli hediyeler takdim etti. THY ailesinde kadınların işgücüne katkısını çok önemsediklerini ve markaya yaptıkları katkılarını minnetle takdir ettiklerini ifade eden Bolat, "Ülkemizde en çok kadın çalışanı barındıran şirketlerden biri olarak markamızın kadınların omzunda yükseleceğine inanıyor, onlara huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı sağlamak için tüm birimlerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayatın her alanında gücünü kanıtlamış Türk Hava Yolları
kadın çalışanlarımız ile her daim gurur duyuyor, bu özel günlerini gönülden kutluyorum" dedi. Fotoğraf ve video çekimlerine 700'den fazla kadın çalışan katıldı.