THY Porto’da rakiplerini solladı

Türk Hava Yolları (THY) 2012, 2014 ve 2017 yıllarında The Best European Destination Agency tarafından "Avrupa'nın en iyi destinasyonu", 2019'da World Travel Awards tarafından "Avrupa'nın en iyi turist destinasyonu" seçilen Portekiz'in Porto kentinde fark yarattı. 2015'te İstanbul ile karşılıklı haftalık 4 uçuş gerçekleştirilirken artan taleple seferler artırıldı. 2019'da yaz tarifesinde karşılıklı haftalık 10 sefer, kış tarifesinde ise 7 sefer gerçekleştirildi. Pandemi döneminde bir süreliğine ara verilen seferler 2021'de yeniden başladı ve 2022'de de pandemi öncesi kapasiteye ulaşıldı. Pandeminin etkilerinin hala tam olarak silinemediği pazarda THY rakiplerinden ayrıştı. 2022 yılı yaz tarifesiyle birlikte de pandemi öncesi yolcu sayılarını geçti. THY Porto Müdürü Ahmet Şahiner "Pandemi dönemi özellikle havacılığı çok etkiledi ancak Türk Hava Yolları olarak bu dönemi çok güzel geçirdik. Şu an 2019'daki sayılarımızı geçtik" dedi.Türkiye'den Porto'ya tatil amacıyla özellikle tarihi ve kültürel yerleri sevenlerin geldiğini dile getiren Şahiner, şöyle konuştu: "Sörf ile ilgilenen, doğa sporları yapan, fotoğrafçılığa meraklı olan yolcularımız da Porto'yu ve Portekiz'i tercih ediyor. Çünkü gerçekten Portekiz'de ziyaret edilebilecek çok tarihi köyler, şehirler ve doğal yerler var. Bunun dışında aile olarak gezmek isteyenler için nehir turları, çeşitli parklar mevcut." Portekizli yolcuları da Türkiye'ye taşıdıklarını ifade eden Şahiner "Portekizliler özellikle İstanbul ve Kapadokya'yı çok seviyorlar. Bunun dışında Antalya ve İzmir'de diğer noktalarımız. Haliyle bizim sefer artırmamız, burada çalışmalar yapmamız Türkiye'ye ciddi bir şekilde turist potansiyelini artırmış oluyor" diye konuştu.PORTEKİZ'İN kuzeyinde Douro nehrinin Atlas Okyanusu'na açılan kısmında yer alan Porto şehir merkezi 1996'da UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alındı. İlk yerleşimin milattan önce 3'üncü yüzyıla dayandığı biliniyor. Romalılar döneminde ise gelişimini sürdüren Porto uzun süre Emeviler idaresinde kaldı. Haçlı seferleri ile Portekiz Krallığı'nın önemli bir kenti olan Porto'da Gotik ve Barok tarzda mimari eserler dikkat çekiyor. Porto'dan Türkiye'ye seferler, yaz döneminde haftada 10 uçağa çıkarken ilerleyen dönemde sayının artması hedefleniyor.AHMET Şahiner, Portekiz'deki Türk firmaları hakkında, "Türk firmalarının yatırımları giderek artıyor. Biz bu anlamda aslında seferlerimizi artırarak ticari operasyonları da desteklemiş oluyoruz. Ayrıca haftada bir kargo seferimiz de var. İthalat ve ihracat anlamında da büyük desteğimiz oluyor" dedi.