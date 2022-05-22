THY, Türk yemeklerini yabancı yolcularının beğenisine sunacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Türk Mutfağı Haftası'nda THY, özel yolcu salonlarında lezzet şöleni ile kutlanacak. Türk yemeklerini gökyüzünde yolcularıyla buluşturan havayolu şirketi şimdi de dünyanın birçok havalimanında yer alan özel yolcu salonlarında yolcularına ikram edecek.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat Türk, "Bayrak taşıyıcı olarak kanatlarımızı ülkemizin değerleri için açmaya devam ediyoruz. Asırlardır ana yurdumuz Anadolu'da pişen yemeklerimizi Türk Mutfağı Haftası'nda gökyüzüne taşımanın ve bu lezzetleri yüzden fazla ülkeden gelen yüz binlerce misafirimiz ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk Hava Yollarımız gökyüzünde sunduğu ayrıcalıklı ikramları ile ödüller kazanıyorsa bu başarıda Türk misafirperverliğinden ilham alan hizmet anlayışımızın ve geleneksel lezzetlerimizin önemli bir katkısı var. Bayrak taşıyıcı olarak Türk mutfağının ve lezzetlerinin dünya mutfakları arasındaki bilinirliğine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.